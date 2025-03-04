Стоит задача разгрузить склад: эксперты о введении весенних скидок на первичке

РОАД: затоваривание складов вынудит дилеров объявить скидки на новые автомобили

Затоваривание дилерских и дистрибьюторских складов вынудит дилеров объявить в марте скидки и акции на новые автомобили. Такое мнение выразили в экспертном сообществе.

На фоне снижения доступности автокредитования и покупательской способности на складах дилеров скопились значительные запасы автомобилей, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дороги» (РОАД).

«Непосредственно снижения цен от производителей не ожидается. Скорее всего, в таких случаях сами дилеры предлагают скидки и акционные предложения покупателям», –уточнили в ассоциации.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что с марта и производители, и дилеры введут дополнительные скидки из-за затоваривания складов.

«В марте мы планируем показать привлекательное ценовое предложение как на автомобили, ввезенные параллельным импортом, так и на официальные франшизы. Главная причина – это затоваривание складов. Февральские результаты продаж показали себя не лучшим образом. И у всех стоит задача разгрузить склад», – констатирует эксперт.

В то же время заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что меры поддержки в марте будут точечные и от некоторых производителей. Причем они распространятся только на массовый сегмент и призваны выровнять сниженные темпы продаж.

«В марте цены на новые автомобили останутся стабильными, так как весомых причин для снижения стоимости немного. Повышение ставок утильсбора еще не полностью отыграно в ценах. Динамика курса валют окажет влияние на цены в перспективе нескольких месяцев, логистическое плечо для новых машин составляет три месяца», – уточнил топ-менеджер.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что у дилеров скопилось большое количество автомобилей 2024 и даже 2023 годов выпуска. Ситуацию на авторынке России он назвал сложной, а «дилеры несут убытки».

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Источник: ria.ru