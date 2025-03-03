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Эти автомобили с пробегом сильнее всего подешевели в России

Подержанные машины в России за год стали дешевле на 15%

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России за год снизилась на 15%, сообщает Interfax со ссылкой на «Дром».

Так, россияне в феврале покупали б/у машины по цене на 15% ниже, чем годом ранее. Средняя стоимость снизилась с 1,3 млн до 1,1 млн рублей. За последний месяц она упала лишь на 0,5%. По сравнению с февралем 2024 года цена авто снизилась с 1,6 до 1,4 млн рублей.

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Объем предложений за год увеличился на 32%, количество актуальных объявлений выросло с 567 тысяч до 753 тысяч.

Наиболее заметно подешевели немецкие машины с пробегом, их приобретали на 22% дешевле, чем годом ранее. Китайские марки подешевели на 20%, корейские на 14%. Небольшая динамика по снижению средней стоимости у японских брендов (6%) и российских (1,7% за год).

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За год больше всего упали в цене подержанные Toyota Vista (-45% – до 332 тыс. рублей), Hyundai Sonata (-24% – до 1,1 млн рублей), BMW X5 (-22% – до 3,8 млн рублей), Hyundai Elantra (-20% – до 1 млн рублей), Lada Largus (-13% – до 856 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: Interfax

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
03.03.2025 
Фото:Depositphotos
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