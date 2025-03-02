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Какие опасности таит в себе покупка автомобиля в другом городе? Мнение эксперта

Автокриминалист Шелков перечислил три причины не покупать авто в другом городе

Рынок подержанных автомобилей полон соблазнов: привлекательные цены, редкие модели, широкий выбор. Однако покупка машины в другом городе, особенно дистанционно, таит в себе немало подводных камней.

Эксперты предупреждают о серьезных рисках, которые могут обернуться значительными финансовыми потерями и нервными потрясениями. Давайте разберем три основных опасности, подстерегающие покупателей.

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Мошенничество с задатком и оплатой

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Эта опасность, пожалуй, самая распространенная. Мошенники размещают заманчивые объявления, часто с фотографиями, скачанными из интернета, или же с фотографиями реального, но уже проданного автомобиля. Цель – получить задаток от наивного покупателя. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков предупреждает: не стоит переводить более 10-15 тысяч рублей в качестве задатка. Более крупная сумма – прямая дорога к потере денег.

Недобросовестные транспортные компании

После оплаты автомобиля встает вопрос его доставки. Обращаясь к транспортным компаниям, найденным через интернет, вы рискуете столкнуться с недобросовестными перевозчиками. Они могут не доставить машину, потребовать предоплату и исчезнуть с деньгами, или повредить автомобиль во время транспортировки.

Риски дистанционного оформления сделки

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Хотя электронный документооборот и портал «Госуслуги» упрощают процесс покупки, они не лишены рисков. Необходимо тщательно проверять подлинность документов и участников сделки. Поддельные электронные подписи или подстроенные документы могут быть обнаружены не сразу, что опять же может привести к финансовым потерям.

Покупка автомобиля в другом городе – это сложная процедура, требующая внимательности и осторожности. Следование этим советам поможет минимизировать риски и защитить ваши средства от мошенников.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
02.03.2025 
Фото:Depositphotos
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