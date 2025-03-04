От покупки возрастной машины лучше отказаться, и вот почему

Эксперт Балабас: 3-летние кроссоверы из КНР станут лучшим выбором на вторичке

Китайские кроссоверы возрастом не старше трех лет станут отличной покупкой для тех, кто хочет сэкономить и не утруждать себя сложным ремонтом. Такое приобретение станет хорошей альтернативой при ограниченном бюджете, считает автоэксперт Евгений Балабас.

«На российском вторичном авторынке сегодня оптимальным по соотношению цены и масштаба затрат на дальнейшее обслуживание и ремонт является сегмент 3-летних китайских переднеприводных кроссоверов младшего и среднего уровня (недорогих комплектаций, без изобилия избыточной вспомогательной электроники)», – уточняет эксперт.

Отдать предпочтение при покупке нужно автомобилю с одним владельцем в ПТС и пробегом не более 80 тыс. км. У таких машин достаточно хороший запас ресурса, при том что существенные вложения потребуются не раньше чем через 2-3 года, объясняет Балабас.

«На трехлетках точно рано менять тормозные цилиндры и шланги, им не потребуется вмешательство в систему охлаждения, которая на пожилых машинах часто становится источником бесконечных утечек антифриза и регулярных дорогостоящих поездок на эвакуаторе», – уточняет специалист.

Автоэксперт добавил, что основные затраты могут быть связаны с заменой тормозных колодок, дисков, жидкости или отдельных элементов подвески, таких как рулевые наконечники или сайлентблоки. Но эти работы недороги и не приводят к серьезным проблемам, как у старых машин.

Обслуживание такого автомобиля не потребует глубоких технических знаний, но все же лучше воспользоваться сервисами проверки, чтобы избежать битого экземпляра, советует Балабас. Что касается европейских, японских и корейских моделей последних лет выпуска, то они переоценены на рынке, хотя и сопоставимы по надежности с китайскими, констатирует Балабас.

«Их владельцам кажется, что они располагают немыслимо ликвидным активом, и они мечтают продажей какой-нибудь пятилетней Шкода Октавия или Фольксваген Тигуан решить все свои финансовые проблемы до конца жизни», – отмечает эксперт.

Более возрастные автомобили потребуют значительных вложений, к тому же ожидание запчастей может затянуться по времени, поэтому от покупки таких машин лучше отказаться, подытожил Балабас.

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Источник: osnmedia.ru