В России растут продажи кроссоверов с пробегом

В России продажи в сегменте SUV с пробегом выросли на 22%

Продажи б/у машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России увеличились на 22%. Так, если в январе 2024 года в стране было продано 98,3 тыс. таких машин, то в январе 2025-го – 120,1 тыс. штук.

Лидером продаж на вторичном рынке SUV стала Lada 4×4 (Niva) (+19%, 8 тыс. единиц). Далее следует Chevrolet Niva (+7,6%; 4,6 тыс.). На 22% выросло число перерегистраций у кроссовера Toyota RAV4 (3,5 тыс. ед.), занявшего третью позицию.

Далее следуют Toyota Land Cruiser (+19%), Kia Sportage (+14%), Nissan X-Trail (+19%) и Renault Duster (+9%), Volkswagen Tiguan (+15%), Nissan Qashqai (-2%) и Mitsubishi Outlander (+16%).

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

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Источник: «Автостат Инфо»