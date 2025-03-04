Перезагрузка: что проверить в стоявшей в гараже машине с наступлением весны

Эксперт Моржаретто рассказал, как подготовить авто к эксплуатации после простоя

Проверку автомобиля, не эксплуатируемого в зимний период, нужно начинать с показателя уровня технических жидкостей, осмотра колес, а закончить тестовой поездкой. Таким советом поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если автомобиль стоял всю зиму где-то в гараже – это одно. Надо просто завести его и посмотреть уровень всех жидкостей, посмотреть на колеса, не спустились ли, потом завести, прогреть, проехать, посмотреть, что все нормально», – перечисляет специалист.

Если машина была припаркована во дворе, то могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные с перепадами температур. Речь идет о состоянии кузова, аккумулятора и технических жидкостей.

В этом случае потребуется более тщательная проверка, если есть сомнения – обратиться в автосервис, рекомендует Моржаретто.

Основной ошибкой автовладельцев эксперт называет эксплуатацию автомобиля без проверки его технического состояния.

Моржаретто напоминает, что перед поездкой обязательно нужно проверить давление в шинах, уровень жидкостей и состояние аккумулятора.

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Источник: radiosputnik.ru