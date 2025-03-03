В России вырос спрос на шины для кроссоверов и внедорожников: причина известна

ЦРПТ: в России вырос спрос на шины для кроссоверов и внедорожников (R18 и R19)

В России в 2024 году значительно вырос спрос на шины для кроссоверов и внедорожников с диаметром 18-19 дюймов – в среднем он увеличился более чем на 25%.

Доля этих шин в общем объеме продаж составила более 11%, сообщается в отчетах Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По мнению экспертов, этот рост связан с увеличением присутствия китайских автомобилей на российском рынке.

Владельцы внедорожников чаще всего выбирают шины диаметром R18 и R19, с увеличением спроса на шины R19 на 36%. В 2023 году их доля была около 10%, а в 2024 году возросла до 11,3%. Средний прирост для этих типов шин составил 26,9%.

Фактором роста спроса стало активное распространение китайских автомобилей, заменивших модели с меньшими размерами колес, такие как Hyundai Creta и Renault Duster. Это способствовало повышению популярности шин диаметром 18-19 дюймов, в отличие от того, что было раньше.

Тем не менее, шины R15 остаются самыми востребованными, с долей 25,4% в 2024 году, что лишь немного ниже уровня 2023 года. На втором месте находятся шины R16, а на третьем – R14.

Вслед за увеличением спроса на шины возросла и их стоимость. Средняя розничная цена на шины R18 и R19 повысилась на 7-9%, достигнув 10,9 и 13,8 тысячи рублей соответственно. Цены на шины популярных размеров также показали рост: R15 подорожали на 7,7%, а R16 и R17 на 7,4-8,6%.

Цены на автомобильные шины в 2024 году увеличились, в среднем, на 15%. При стабильном курсе рубля в текущем году ожидается аналогичное повышение цен. Об этом в интервью «За рулем» сообщил Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга».

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Источник: Прайм