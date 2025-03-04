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Выгода при покупке кроссовера 4х4 составляет 450 тыс. рублей — подробности

Belgee анонсировал спецпредложение на покупку кроссоверов – выгода до ₽450 тысяч

Бренд из Белоруссии Belgee анонсировал специальные условия для всего модельного ряда при покупке автомобилей в марте. О выгоде рассказали в пресс-службе бренда.

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Городской кроссовер Х50 и универсальный среднеразмерный кроссовер X70 теперь стали доступнее на 50 тыс. рублей. Специальное предложение действует для автомобилей во всех комплектациях, произведенных в 2024 и 2025 годах.

«В марте приобрести Belgee Х50 2025 года выпуска можно с максимальной выгодой до 250 тыс. рублей. Сумма складывается из специального предложения в 50 тыс. рублей и преимущества по программе трейд-ин, которое составляет 200 тыс. рублей. В этом случае стоимость кроссовера составит от 2,229 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.
Belgee X50
Belgee X50

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Кроссовер Belgee Х50 2024 года выпуска предлагается с выгодой в 230 тыс. рублей. С учетом всех преференций и трейд-ин покупатель сэкономит до 430 тыс. рублей, цена модели стартует от 2,049 млн рублей.

Выгода при покупке универсального среднеразмерного кроссовера Belgee Х70 2025 года выпуска составляет 50 тыс. рублей. Версия с передним приводом стоит от 2,575 млн рублей, а полноприводная с «мягким» гибридом (48V EMS) – от 2,871 млн рублей. Цены указаны с учетом специальной поддержки по программе трейд-ин, которая составляет 200 тыс. рублей.

Belgee X70
Belgee X70

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На все комплектации Belgee X70 2024 года выпуска распространяется выгода в размере 250 тыс. рублей, с использованием трейд-ин можно сэкономить до 450 тыс. рублей. Таким образом, цена переднеприводного кроссовера стартует от 2,375 млн рублей. А Belgee X70 с полным приводом можно купить по цене от 2,671 млн рублей.

Источник: пресс-служба Belgee

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Belgee
Количество просмотров 9
04.03.2025 
Фото:Пресс-служба Belgee
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