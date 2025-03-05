Полномасштабный отзыв автомобилей затронет модели 2020-2024 годов

Kia отзовет более 462 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя

Автопроизводитель Kia анонсировал масштабный отзыв автомобилей из-за обнаруженной проблемы, грозящей риском возгорания двигателя.

Отзыв охватит более 462 тысяч автомобилей, большая часть из которых Telluride, произведенных в период с 2020 по 2024 годы. Всем владельцам машин отправят соответствующее уведомление об отзыве и предложат посетить сервисные центры Kia для проведения проверки.

Устранение дефекта Kia возьмет на себя, для автовладельцев работы будут бесплатными. Специалистам предстоит осмотреть машины и в случае обнаружения повреждений произвести замену двигателя.

Также Kia опубликовала инструкции по безопасной эксплуатации автомобилей до того, как будет проведен ремонт. Владельцам советуют парковать машины на открытом воздухе, чтобы избежать близости к зданиям и сооружениям и тем самым минимизировать риски возгорания.

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Источник: sm.news