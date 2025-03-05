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Тюнинговым «монстрам-колхозникам» необходим контроль: эксперты о доставщиках

Эксперты хотят запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Передвижение курьеров на электровелосипедах необходимо ограничить, в том числе запретить им ездить по тротуарам. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП).

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Согласно данным МВД России, 42,9% происшествий на электровелосипедах приходятся на ДТП с доставщиками. В 2024 году произошло 920 инцидентов за девять месяцев, в которых 25 человек погибли и 926 получили травмы.

На чем ездят курьеры

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Одной из популярных моделей у курьеров является Jetson Monster Pro, мощность мотора которого составляет 1,2 кВт, а максимальная скорость – 45 км/ч. Согласно законодательству, мощность мотора электровелосипеда не должна превышать 0,25 кВт и иметь ограничение по скорости до 25 км/ч. Другими словами, модель Jetson де-юре относится к категории мопедов, а значит по тротуарам и пешеходным зонам на нем нельзя передвигаться.

«Если скорость выше 50 км/ч, то это мотоцикл. Значит, обязательна регистрация в ГАИ с выдачей номеров, категория А в водительском удостоверении и, разумеется, никаких тротуаров», – убежден член комиссии ОП по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов.

Также курьер на Jetson обязан носить шлем и иметь водительское удостоверение российского образца, потому что он осуществляет коммерческие перевозки.

«Тюнингованные “монстры-колхозники” достаточно сложно контролировать», – констатирует президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

Он опасается, что динамика статистики ДТП с участием электровелокурьеров пойдет вверх, если их отправить на проезжую часть. Участники круглого стола предложили ограничить велокурьеров в скорости, ввести госрегистрацию и идентификацию такого транспорта, запретить парковку вне специальных мест и установить ответственность водителям. Речь идет о возрастном цензе при использовании электровелосипеда до 18 лет.

Что делать

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Эксперты считают, необходимым запретить доставщикам на электровелосипедах ездить по тротуарам, при этом адвокат Андрей Орлов указал на опасность их езды по краю проезжей части в зимнее время года. Предлагалось чаще проверять доставщиков и транспортные средства, а также ужесточить штрафы за нарушения ПДД и езду на электровелосипеде в состоянии опьянения.

«Представим, что мы запретили доставщикам ездить на электровелосипедах. Тогда они пересядут на самокаты. Главный вопрос, знает ли водитель, управляющий электровелосипедом, ПДД и как он ведет себя на дороге», – отметил заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин.

При этом участники круглого стола напомнили, что доставщики обычно все оформлены как самозанятые. Поэтому в случае ДТП ответственность должны нести компании, в которых они трудоустроены.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 18
05.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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