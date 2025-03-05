Тюнинговым «монстрам-колхозникам» необходим контроль: эксперты о доставщиках

Эксперты хотят запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Передвижение курьеров на электровелосипедах необходимо ограничить, в том числе запретить им ездить по тротуарам. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП).

Согласно данным МВД России, 42,9% происшествий на электровелосипедах приходятся на ДТП с доставщиками. В 2024 году произошло 920 инцидентов за девять месяцев, в которых 25 человек погибли и 926 получили травмы.

На чем ездят курьеры

Одной из популярных моделей у курьеров является Jetson Monster Pro, мощность мотора которого составляет 1,2 кВт, а максимальная скорость – 45 км/ч. Согласно законодательству, мощность мотора электровелосипеда не должна превышать 0,25 кВт и иметь ограничение по скорости до 25 км/ч. Другими словами, модель Jetson де-юре относится к категории мопедов, а значит по тротуарам и пешеходным зонам на нем нельзя передвигаться.

«Если скорость выше 50 км/ч, то это мотоцикл. Значит, обязательна регистрация в ГАИ с выдачей номеров, категория А в водительском удостоверении и, разумеется, никаких тротуаров», – убежден член комиссии ОП по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов.

Также курьер на Jetson обязан носить шлем и иметь водительское удостоверение российского образца, потому что он осуществляет коммерческие перевозки.

«Тюнингованные “монстры-колхозники” достаточно сложно контролировать», – констатирует президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

Он опасается, что динамика статистики ДТП с участием электровелокурьеров пойдет вверх, если их отправить на проезжую часть. Участники круглого стола предложили ограничить велокурьеров в скорости, ввести госрегистрацию и идентификацию такого транспорта, запретить парковку вне специальных мест и установить ответственность водителям. Речь идет о возрастном цензе при использовании электровелосипеда до 18 лет.

Что делать

Эксперты считают, необходимым запретить доставщикам на электровелосипедах ездить по тротуарам, при этом адвокат Андрей Орлов указал на опасность их езды по краю проезжей части в зимнее время года. Предлагалось чаще проверять доставщиков и транспортные средства, а также ужесточить штрафы за нарушения ПДД и езду на электровелосипеде в состоянии опьянения.

«Представим, что мы запретили доставщикам ездить на электровелосипедах. Тогда они пересядут на самокаты. Главный вопрос, знает ли водитель, управляющий электровелосипедом, ПДД и как он ведет себя на дороге», – отметил заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин.

При этом участники круглого стола напомнили, что доставщики обычно все оформлены как самозанятые. Поэтому в случае ДТП ответственность должны нести компании, в которых они трудоустроены.

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Источник: iz.ru