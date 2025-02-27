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Курьерам запретят ездить на велосипедах без тормозной системы

Петербург заимствует опыт Москвы для снижения ДТП с участием велокурьеров

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров достигло в Петербурге 920 случаев за девять месяцев. С такой неутешительной статистикой познакомил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в ходе заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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В целом количество аварий и ДТП со смертельным исходом выросло в городе на Неве на 18%, в инцидентах с участием курьеров 926 человек получили ранения, пятеро погибших.

Президент ассоциации МАКС, куда входят крупнейшие курьерские компании, Александр Митюков отметил, что на текущий момент в Северной столице работают 14 тысяч доставщиков на велосипедах, и только 15% пользуются шерингом.

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Митюков отметил, что Петербург будет перенимать опыт департамента транспорта Москвы с целью улучшения ситуации на дорогах. Столичные власти планируют с 1 мая 2025 года ограничить скорость для курьеров до 25 км/ч. также курьеров обяжут использовать велосипеды только с тормозной системой, иначе им запретят выезжать на дороги.

Контроль за соблюдением курьерами Петербурга новых правил возложили на Комитет по транспорту. Кроме того, в ЗакСе предлагают внести в ПДД поправку о запрете на езду по тротуарам велосипедов с электродвигателем.

Источник: 78.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 50
27.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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