Из программы автошкол предложили убрать курс по оказанию первой помощи

Александр Холодов: водитель со знаком «Врач за рулем» должен получать льготы

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов напомнил, что закон, где прописаны основы оказания первой помощи при ДТП разрешает водителям помогать пострадавшим при наличии соответствующих навыков.

Однако, по его мнению, авторы закона считают, что навыков, полученных в автошколе, недостаточно, поскольку об этом специально упомянули в законе.

Холодов также отметил психологический аспект: обычный человек (не медик), который в теории знает, как остановить кровотечение, может не справиться с этим в реальной ситуации. В некоторых случаях неправильное оказание помощи может усугубить состояние пострадавшего, особенно если его нельзя двигать, а у водителя нет медицинского образования.

Он предложил исключить курс первой помощи из программы автошкол, считая его формальным и неэффективным, и отметил, что недоученные водители могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Холодов подчеркнул, что водители с медицинским образованием, размещающие знак «Врач за рулем», должны иметь льготы, такие как бесплатная парковка или парковка со скидкой, а также получить право проезда по обочине к месту аварии.

Он пояснил, что, если машина с красным крестом на лобовом стекле по каким-то причинам проедет мимо аварии и об этом станет известно, водителю грозит ответственность по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». При этом никаких преференций водителю сейчас этот знак не дает.

Напоминаем, что знак «Врач за рулём» — это специальный опознавательный знак для водителей с медицинским образованием, позволяющий окружающим понять, что к месту происшествия едет доктор, готовый оказать первую помощь.

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Источник: ТАСС