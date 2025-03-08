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Британские ученые нашли самый старый транспорт на планете

Quaternary Science Advances: транспорт появился раньше сельского хозяйства

Если вы считали, что самым древним транспортным средством на планете Земля был автомобиль Флинстоунов или «шестерка» вашего тестя, мы вас не осуждаем – каждая из версий достаточно сильна. Но, похоже, британские ученые собираются вас переубедить.

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Авторитетный британский научный журнал Quaternary Science Advances опубликовал статью, в которой изучаются следы, сохранившиеся в окаменевшем иле давно высохшего озера в американском штате Нью-Мексико. Исследователи определили, что эти следы оставили люди, которые тащили за собой так называемые травуа – или сани-волокуши.

Русские сани начала XX века, Музей крестьянского быта, Ферапонтов монастырь
Русские сани начала XX века, Музей крестьянского быта, Ферапонтов монастырь

В самих по себе волокушах нет ничего необычного, но возраст конкретных следов – вот что поразило ученых. Получается, что эти следы – самое древнее свидетельство существования транспорта как такового, ведь из возраст составляет 22 тысячи лет! При этом сельское хозяйство, с которым зачастую увязывают многие моменты, связанные с прогрессом человечества, зародилось гораздо позже, отмечают исследователи.

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По общеизвестному представлению, сельское хозяйство возникло около 10 тысяч лет: в неолите (новый каменный век) люди начали выращивать пшеницу, ячмень, рис и овощи, а также разводить домашних животных – коров, овец и свиней... Но оказывается, еще задолго до этого их предки гоняли на волокушах! Кстати, колесо появилось еще раньше – примерно 4000 лет до нашей эры.

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
08.03.2025 
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