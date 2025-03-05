Эти автомобили способны ездить почти вечно – топ-13 самых надежных

Эксперты перечислили авто с пробегом в один млн км, проехавших почти без поломок

Некоторые сверхнадежные автомобили способны проехать более миллиона километров, не доставляя проблем своим владельцам. Эксперты составили топ-10 с рекордным пробегом.

Tesla Model S P85+ считается самым дальноходным электрокаром – в 2014 году зарегистрирован случай с немецким владельцем Tesla, который с момента покупки проехал на купленном электрокаре в30 тыс. км (в среднем 500 км в день). Сейчас цифра на одометре перевалила за 2,4 млн. км, за это время владелец 15 раз менял двигатель, а заряжать авто ему приходится два раза в сутки.

Пробег пикапа Toyota Tacoma 2008 года выпуска признан самым большим официально зарегистрированным. За 17 лет эксплуатации его владелец – житель США, наездил более 2,6 млн. км. (за год пробег пикапа превышает 200 тыс. км.). За все время хозяин только один раз поменял мотор, вышедший из строя после 1,4 млн. км, а заводская коробка передач выдержала более 2 млн. км. пробега.

Из легковых автомобилей самым «дальнобойным» признан Volvo P1800S 1966 года выпуска. Владелец каждый день проезжал на нем по 200 км. а также путешествовал по Канаде, Мексике и Европе. В 1998 году пробег автомобиля достиг 2,7 млн. км., а на момент смерти владельца в ноябре 2018 года на одометре было 5,25 млн. км., причем двигатель и трансмиссия были «родными».

Рекордные 4,5 млн. км. преодолел дизельный Mercedes-Benz 240D 1976 года выпуска, сейчас модель хранится в музее Mercedes в немецком Штутгарте.

У одного из Subaru Outback 1995-1999 годов пробег составляет 482 тыс. км., GMC Yukon 2007-2014 годов проехал 486 тыс. км., а один из Lexus RX 2004-2009 годов преодолел 494 тыс. км.

Статуса «миллионника» могут удостоиться Toyota Sequoia 2001-2007 годов, Toyota Highlander 2001-2007 годов, Ford Expedition 1997-2002 годов, Toyota RAV4 выпуска с 2019 года, Honda CR-V 2005-2007 годов и Toyota 4Runner 1983-1989 годов выпуска.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: avtonovostidnya.ru