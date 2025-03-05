Названы автомобили, которые чаще всего используются в корпоративных парках

«Автостат»: самая популярная иномарка в корпоративных автопарках — Volkswagen Polo

Опубликованы свежие данные по моделям автомобилей, использующихся в автопарках российских юридических лиц. Источник указывает, что на начало 2025 года за юридическими лицами в России числится 2,5 млн легковых машин, что составляет 5,3% от общего числа легковушек в стране.

Несмотря на китайскую экспансию, корпоративные парки продолжают сохранять изрядное количество машин традиционных для РФ производителей. На первом месте – по-прежнему Lada Granta, коих в отечественных компаниях насчитывается 124,6 тыс. единиц.

На втором месте – Lada Niva Legend: с учетом пятидверной версии, на юрлица зарегистрировано 102 тыс. отечественных внедорожников. Третья ступень корпоративного подиума – тоже у АВТОВАЗа: количество корпоративных Lada Largus на 1 января 2025 года составляет 86,6 тыс. машин.

Иномарки начинаются лишь с с четвертого места, причем с ощутимым разрывом: самым популярным среди них числится Volkswagen Polo с результатом 70 тысяч штук. В Топ-10 самых популярных корпоративных автомобилей в России попали также Toyota Camry (69,1 тыс. шт.), Renault Logan (61,2 тыс. шт.), УАЗ Патриот (60 тыс. шт.), Lada Vesta (56 тыс. шт.), Hyundai Solaris (54,6 тыс. шт.) и Chevrolet Niva, которых в корпоративных автопарках до сих пор насчитывается 50,7 тыс. экземпляров.

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Источник: Автостат