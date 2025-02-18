#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, когда на рынок выйдет обновленная модель авто китайской сборки
18 февраля
Стало известно, когда на рынок выйдет обновленная модель авто китайской сборки
На заводе Tesla в Китае стартовало производство...
Как правильно ухаживать за сажевым фильтром: советы экспертов
18 февраля
Как правильно ухаживать за сажевым фильтром: советы экспертов
Водителям назвали способы сохранения мощности...
Российский автопарк стареет: многие ждут возвращения любимых брендов
18 февраля
Российский автопарк стареет: многие ждут возвращения любимых брендов
«Коммерсант»: Россияне не торопятся...

Российский автопарк стареет: многие ждут возвращения любимых брендов

«Коммерсант»: Россияне не торопятся расставаться с привычными иномарками

Средний срок владения легковым автомобилем в России увеличился с 7,1 до 7,3 года по итогам 2024 года (по оценке «Автостата»), что многие связывают с нежеланием граждан пересаживаться на китайские автомобили вместо ушедших зарубежных брендов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Эксперты отмечают, что многие россияне предпочитают ждать возвращения иностранных марок, и уже ходят слухи, что, например, Hyundai готовится к обратному выкупу своего завода в Санкт-Петербурге.

Кроме того, высокие кредитные ставки также не способствуют частой смене автомобилей.

По данным «Автостата», доля автомобилей, купленных в кредит, в 2024 году составила 48,3% для новых и 9,8% для подержанных. Средний срок автокредитов продолжает расти, достигнув рекорда с 2019 года.

Рекомендуем
Популярный «кореец» на вторичке — добротный и недорогой в содержании

На фоне роста цен на новые автомобили россияне предпочитают вкладываться в ремонт своих старых иномарок, а также покупают новые доступные автомобили, сохраняя старые как резервные или для выходных.

Особенно это касается премиум-сегмента, где многие граждане приобретают китайские автомобили, оставляя иномарки для сравнения. Несмотря на рост продаж китайских марок, эксперты не ожидают резкого сокращения срока владения автомобилями в ближайшие годы.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Они считают, что в будущем увеличение продаж китайских автомобилей и более частые обновления модельного ряда китайскими производителями могут стимулировать более частую смену автомобилей, однако на данный момент нет факторов, способствующих быстрой смене машин.

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
18.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0