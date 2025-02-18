Российский автопарк стареет: многие ждут возвращения любимых брендов

«Коммерсант»: Россияне не торопятся расставаться с привычными иномарками

Средний срок владения легковым автомобилем в России увеличился с 7,1 до 7,3 года по итогам 2024 года (по оценке «Автостата»), что многие связывают с нежеланием граждан пересаживаться на китайские автомобили вместо ушедших зарубежных брендов.

Эксперты отмечают, что многие россияне предпочитают ждать возвращения иностранных марок, и уже ходят слухи, что, например, Hyundai готовится к обратному выкупу своего завода в Санкт-Петербурге.

Кроме того, высокие кредитные ставки также не способствуют частой смене автомобилей.

По данным «Автостата», доля автомобилей, купленных в кредит, в 2024 году составила 48,3% для новых и 9,8% для подержанных. Средний срок автокредитов продолжает расти, достигнув рекорда с 2019 года.

На фоне роста цен на новые автомобили россияне предпочитают вкладываться в ремонт своих старых иномарок, а также покупают новые доступные автомобили, сохраняя старые как резервные или для выходных.

Особенно это касается премиум-сегмента, где многие граждане приобретают китайские автомобили, оставляя иномарки для сравнения. Несмотря на рост продаж китайских марок, эксперты не ожидают резкого сокращения срока владения автомобилями в ближайшие годы.

Они считают, что в будущем увеличение продаж китайских автомобилей и более частые обновления модельного ряда китайскими производителями могут стимулировать более частую смену автомобилей, однако на данный момент нет факторов, способствующих быстрой смене машин.

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Источник: «Коммерсант»