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Водитель машины устроил стрельбу в центре города – женщина в реанимации

В Петербурге нашли машину стрелка, расстрелявшего женщину из травмата

Жительница Петербурга пострадала во время стрельбы на Кронверкском проспекте во вторник вечером, 4 марта. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что неизвестный мужчина открыл стрельбу прямо из автомобиля.

Согласно данным полиции, 38-летняя женщина была вместе с подругой, пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали, она в реанимации. Правоохранители в ходе оперативных мероприятий установили местонахождение автомобиля стрелка.

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Транспортное средство обнаружили на Васильевском острове, в его салоне находилось тело 50-летнего мужчины, предположительно причастного к нападению. С ним рядом находился еще один человек, личность которого сейчас устанавливают следователи. Теперь Следственному комитету предстоит выяснить возможную связь пострадавшей с нападавшим.

Источник: petrograd.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 1
06.03.2025 
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«За рулем»
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