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Раскрыта причина смертельной аварии с 12 машинами в Курской области

Четыре человека погибли в столкновении 12 авто в Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн выехал на место массовой аварии в Курском районе. На трассе М-2 столкнулись 12 машин, в их числе было шесть грузовых. Авария унесла жизни четырех человек, еще пять пострадали.

У трех человек легкие повреждения, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие в ДТП госпитализированы в Курскую областную больницу. Оказание им помощи контролирует врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.


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По предварительной информации, которую озвучил Александр Хинштейн, авария произошла по причине плохой видимости из-за плотного тумана. На месте работают все оперативные службы.

Хинштейн сообщил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Он выразил соболезнования тем, кто потерял в аварии родных и близких.


Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: Прокуратура Курской области

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Ушакова Ирина
Фото:Прокуратура Курской области
Количество просмотров 1
28.02.2025 
Фото:Прокуратура Курской области
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