Мощности нового производства хватит на выпуск более 400 тыс. компонентов в год

В России наладят производство генераторов для отечественной Lada

Компания «НПК Автоприбор Искра» наладит в Тольятти выпуск генераторов для отечественных автомобилей Lada Vesta, Granta и Largus.

На создание мощностей импортозамещающего производства компания получит льготный заем в размере 567,5 млн рублей, а общие инвестиции в проект превысят 760 млн рублей, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

«Заем ФРП позволит создать «самое современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Впервые для локального производства в генераторе применят диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволяют конкурировать с самыми современными импортными изделиями», – заверил исполнительный директор «НПК Автоприбор Искра» Илья Рябинин.

Планируется закупить и запустить сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудования для тестирования и контроля качества продукции. В планах предприятия – поставка изделий и на другие сборочные линии в России.

После выхода на максимальную мощность «НПК Автоприбор Искра» будет поставлять АВТОВАЗу до 480 тыс. генераторов ежегодно. Ожидается, что мощностей нового производства хватит на выпуск 500 тыс. изделий в год. Гарантийный срок генератора рассчитан на 100 тыс. км пробега при общем сроке службы в 360 тыс. км.

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Источник: iz.ru