Продлеваем ресурс основных узлов автомобиля: это должен делать каждый водитель

Водителям рассказали о ресурсе ключевых узлов авто и условиях их обслуживания

Ресурс компонентов и агрегатов транспортного средства зависит от многих факторов, включая манеру вождения автовладельца. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, что при грамотном уходе автомобиль способен проехать 400-500 тыс. км без серьезных проблем. Важно соблюдать регламент ТО, не игнорировать первые признаки поломок и своевременно обслуживать основные узлы и агрегаты.

Защита кузова от ржавчины

Кузов может покрыться коррозией уже через 7-10 лет эксплуатации, но при хорошем уходе этот срок можно продлить до 20 лет (400 тыс. км). Чтобы защитить кузов от коррозии и замедлить этот процесс, нужно регулярно обрабатывать автомобиль антикором, чаще мыть, особенно зимой, и следить за чистотой дренажных отверстий.

Силовой агрегат

Функционала двигателя хватает на 250-350 тыс. км до капитального ремонта (турбированные моторы рассчитаны на 200-300 тыс. км). Бережная эксплуатация и своевременное обслуживание продлит срок службы двигателя до 500 тыс. км. Для этого нужно: вовремя менять масло, использовать только качественное топливо, избегать резких стартов и частых холодных запусков, своевременно проводить диагностику и менять фильтры.

Коробка передач

Ресурса АКП и вариаторов хватает на 200-250 тыс. км, МКП – на 300-400 тыс. км., но вариаторы и «сухие» роботы могут потребовать ремонта уже после 150 тыс. км. Чтобы продлить срок службы агрегата, нужно менять масло каждые 50-60 тыс. км, избегать резких стартов и перегрева коробки, не буксировать тяжелые прицепы на вариаторе.

Подвеска

Этот агрегат работает в сложных условиях и требует особого внимания, средний срок службы: амортизаторы – 100-150 тыс. км; шаровые опоры и сайлентблоки – 80-120 тыс. км; ступичные подшипники – 150-200 тыс. км. Чтобы избежать преждевременного ремонта, нужна диагностика каждые 20-30 тыс. км, во время управления авто избегать агрессивной езды по бездорожью.

Тормозная система

Ресурс тормозных дисков рассчитан на 80-120 тыс. км, передних колодок – на 30-50 тыс. км, задних – на 50-80 тыс. км. Износ системы ускоряют частые и резкие торможения. Продлить срок службы можно при условии использования качественных комплектующих, а тормозную жидкость следует менять каждые 40-50 тыс. км.

Электроника

Ресурс генератора рассчитан на 150-200 тыс. км, стартера – на 200-250 тыс. км, аккумулятора – на 3-5 лет. Очень важно перед наступлением зимнего сезона проверять заряд аккумулятора, а также следить за состоянием проводки и контактов.