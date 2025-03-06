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Ведущие производители авто летом съедутся для демонстрации инноваций

Стало известно, когда пройдет крупнейший автосалон Shenzhen Auto Show 2025 в КНР

Автосалон Shenzhen Auto Show 2025 состоится в китайском Шэньчжэне в период с 31 мая по 8 июня 2025 года. Мероприятие входит в число крупнейших автошоу, наряду с салонами в Шанхае, Чэнду и Гуанчжоу.

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Ведущие автопроизводители Китая, включая BYD, Xiaomi и Nio, продемонстрируют гостям автосалона свои последние новинки и будущие разработки. Учитывая, что у автопрома КНР в приоритете производство электрокаров и гибридов, вполне вероятно, что именно в этом сегменте продемонстрируют большое количество новинок и концептов.

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В 2024 году на выставке представили более 1000 моделей, а мероприятие посетили 860 тысяч посетителей. Известны также даты Шанхайского автосалона, он пройдет с 25 апреля по 2 мая текущего года, а выставки в Чэнду и Гуанчжоу запланированы на вторую половину года.

Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 18
06.03.2025 
Фото:Zuma\TASS
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