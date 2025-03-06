Автопарк России стареет: аналитики подсчитали средний возраст автомобилей

Автостат-Инфо: Магадан признан одним из регионов РФ с самым старым автопарком

Владельцы самых возрастных в России автомобилей живут в Магаданской области, Еврейской АО и Забайкалье, средний возраст автопарка этих регионов варьируется от 19,4 до 20,4 лет. К такому выводу пришли аналитики Avtostat-Info в ходе своего исследования.

Выяснилось, что в целом по стране возраст среднестатистического автомобиля по состоянию на начало 2025 года достиг 14 лет. Всего в РФ зарегистрировано 45,5 млн. автомобилей, из которых доля иномарок занимает 31 млн. со средним возрастом 13 лет.

Самым возрастным автобрендом является отечественная Lada, возраст таких автомобилей составляет 17,1 года с момента выпуска. Также возрастными признаны Toyota (16,5 года), Ford (15,5 года), Mitsubishi (15,4 года) и Nissan (14,4 года).

Марочный рейтинг выглядит иначе, первые два места занимают Lada и Toyota (12,35 и 4 млн. экз. соответственно), дальше в топ-5 идут Kia (2,66 млн. единиц), Hyundai (2,35 млн. шт.) и Renault (2,18 млн. экз.).

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: avtostat-info.com