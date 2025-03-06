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Можно «переобуваться»? Водителям назвали оптимальное время для смены шин

Эксперт Коротков назвал алгоритм из пяти действий для подготовки машины к весне

Подготовка транспортного средства к весеннему сезону требует соблюдения четкого алгоритма. В первую очередь необходимо тщательной очистить кузов от грязи и реагентов. Таким мнением поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

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Он подчеркнул, что перепады температур, реагенты, грязь и не всегда качественное дорожное покрытие являются настоящим испытанием для автомобиля.

«Если вы хотите, чтобы автомобиль прослужил вам верой и правдой, следует всегда готовиться заранее к смене сезона. Речь идет не только о необходимом комплексе мероприятий, но и об элементарных повседневных действиях, таких как очистка кузова и салона от грязи и слякоти», – советует эксперт.

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Автомобиль от внешних факторов защитят такие своевременные меры, как мойка кузова, проверка тормозов и аккумулятора, замена масла и замена шин, перечисляет Коротков, причем шины нужно менять с учетом погодных условий. Есть конкретный алгоритм действий, который нужно соблюдать.

«Первое – мойка и очистка кузова, второе – проверка тормозной системы, третье – проверка аккумулятора, четвертое – замена моторного масла. И пятое – замена шин», – перечисляет эксперт.

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Весенняя погода непредсказуема, и плюсовая дневная температура ночью может смениться заморозками. Поэтому комплект летних шин нужно устанавливать, когда среднесуточная температура стабильно держится выше 5°C и днем, и ночью, резюмировал Коротков.

Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 26
06.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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