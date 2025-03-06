Один из бюджетных рамных внедорожников в РФ стал доступнее на полмиллиона

Бренд Oting продает внедорожник Paladin в России с прямой скидкой ₽200 тысяч

Бренд Oting китайского концерна Sinomach увеличил прямую скидку на рамный внедорожник Paladin в России на 200 тыс. рублей. Это стало известно в ходе мониторинга прайс-листов марки.

Теперь внедорожник в базовой комплектации «Делюкс» можно приобрести за 3,299 млн рублей. Версии в комплектациях «Премиум» и «Интеллект» доступны за 3,749 и 3,899 млн рублей соответственно, а стоимость топовой версии «Престиж» теперь составляет 3,999 млн рублей.

Oting Paladin

Oting Paladin построен на платформе японского внедорожника Nissan Terra, модель перед стартом продаж в РФ получила апгрейд. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л мощностью 228 л. с. (360 Нм), в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП ZF. Привод – полный, с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей.

Интерьер Oting Paladin

В списке оснащения: мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином и шестью аудиодинамиками, светодиодная оптика, беспроводная зарядка, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система помощи водителю ADAS и система электронного контроля устойчивости ESC.

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Источник: avtonovostidnya.ru