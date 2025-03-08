Месть владельцу автомобиля обернулась девушке проблемой

Девушка решила отомстить бывшему, но испортила краской другую машину

18-летняя жительница американского штата Флорида после ссоры с молодым человеком решила отомстить ему, разрисовав его автомобиль. Но в итоге месть обернулась проблемами для самой девушки, потому что она выбрала не ту машину.

Пострадал седан Infiniti G, кузов которого девушка со своей подругой раскрасили краской желтого цвета из баллончика. По предварительным подсчетам, ущерб составляет 5000 долларов (441,3 тыс. рублей по актуальному курсу).

Испорченный краской Infiniti

Нарушительниц задержали недалеко от места преступления, следы краски на их одежде красноречиво свидетельствовали о причастности к акту вандализма. Теперь девушки предстанут перед судом, дело усугубляется тем, что они не достигли совершеннолетия, были в нетрезвом состоянии и пьяными управляли автомобилем.

Не исключено, что за причинение вреда имуществу суд вынесет нестандартное решение, как это было в случае с подростками, пойманными на мелком воровстве. Судья обязал правонарушителей бесплатно мыть машины на парковке магазина, в котором они совершили кражу.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: people.com