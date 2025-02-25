В продаже появились топовые Infiniti по цене «китайцев»

В РФ начались продажи кроссоверов Infiniti QX50 2021 г. в. за 3,8 млн рублей

Крупный российский автосалон начал поставлять в РФ новые кроссоверы Infiniti QX50 2021 г. в. Автомобили без пробега, до сих пор они находились на складах китайских дилеров и сейчас активно распродаются.

Салон предлагает привезти такой автомобиль «под ключ» за 3 800 000 рублей. Срок поставки составит 50-60 дней. В оснащение Infiniti QX50 для китайского рынка входят камера кругового обзора, панорамная крыша, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя и прочее.

Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым 261-сильным 4-цилиндровым турбомотором от Nissan с переменной степенью сжатия (от 14,0:1 до 8,0:1) и вариатором X-Tronic.

Infiniti QX50

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto