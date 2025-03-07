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Нет подходящего закона: эксперт об идее устроить парковки такси во дворах домов

Эксперт Шкуматов: Идея парковочных мест для такси во дворах чревата конфликтами

Инициативы выделения специальных зон для парковок такси во дворах жилых домов грозит пересмотром Правил дорожного движения и штрафами, поэтому вряд ли будет реализована. Такое мнение выразил автоэксперт Петр Шкуматов.

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Комментируя предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева, призвавшего оставлять вблизи домов отдельное место для таксистов, Шкуматов напомнил, что в российском законодательстве попросту нет закона, регламентирующего процесс парковки такси во дворах домов.

«Дефицитные парковочные места используются жителями конкретного дома, и, если принудительно выделить часть дворовой парковки под такси на длительное время, это неизбежно приведет к конфликтам среди жильцов и многочисленным штрафам», – констатирует эксперт.

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Шкуматов считает, что для реализации такого нововведения придется пересмотреть актуальные Правила дорожного движения в России. К тому же жильцы домов вряд ли дадут согласие на устройство отдельных парковок для машин такси во своих дворах. Не исключено, что в конфликтах за отдельное место для своего автомобиля люди даже могут ввязаться в драку, резюмировал Шкуматов.

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Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 12
07.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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