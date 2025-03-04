За водителей без разрешения агрегаторов такси накажут рублем

ЛДПР предложила штрафовать агрегаторов такси за работу водителей без лицензии

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предлагающий штрафовать агрегаторов такси на суммы до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без действующих разрешений на перевозку пассажиров.

Согласно законопроекту, за нарушение предусмотрен штраф для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Повторные нарушения предлагают наказывать увеличенными штрафами: для ИП от 70 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Также планируется увеличить штрафы для работающих водителей, которые в соответствии с законодательством не должны допускаться к вождению, – с 5-15 тысяч до 15-20 тысяч рублей, а для юридических лиц, вводящих потребителей в заблуждение о безопасности услуг, штрафы вырастут с 100-500 тысяч до 300-700 тысяч рублей.

По словам Слуцкого, агрегаторы часто нарушают правила, привлекая нелицензированных водителей (им можно платить меньше), что ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Законопроект ЛДПР направлен на искоренение порочной практики.

В региональном Минтрансе сообщили, что в Подмосковье более 800 такси не смогут работать из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), который с некоторых пор стал обязательным.

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Источник: РИА Новости