Дни скорости на льду Байкала – как это было!

Завершился ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»

С 27 февраля по 2 марта прошел ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала», ставший настоящим противостоянием электромобилей и машин с ДВС. В проливе Малое море озера Байкал была проложена специальная ледяная трасса. Четыре дня высоких скоростей, ярких эмоций и новых достижений в окружении природной красоты Байкала делают фестиваль яркой точкой на карте автоспортивных событий страны.

История уникального в своем роде мероприятия началась в 2012 году, и на протяжении 13 лет участники заездов устанавливают официальные рекорды скорости на льду, которые соответствуют всем регламентам Международной и Российской автомобильных федераций (РАФ). За время проведения соревнований было установлено более 30 новых национальных рекордов скорости, зафиксированных РАФ.

«Наш фестиваль – это важное международное событие для любителей автоспорта. Фанаты зимних заездов и те, кто привык максимально раскрывать потенциал своего автомобиля, смогут состязаться друг с другом и подтвердить свое мастерство новыми рекордами. Знаменитый байкальский лед станет настоящей ареной для участников и их автомобилей», – заявил перед стартами Андрей Леонтьев, организатор фестиваля автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала».

В этом году гонщики на льду Байкала соревновались на современных электромобилях-гибридах высокой мощности с большим запасом в батареях, которые объединяют передовые решения в области ДВС. Новинки этого года, премиальные модели Exlantix – четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ЕТ – прошли испытания перед началом продаж. Технологическое оснащение автомобилей и высокие стандарты безопасности и качества позволяют им участвовать в заездах, демонстрируя отличные показатели динамики и управляемости под управлением опытных пилотов.

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