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Маленький кроссовер Chevrolet из параимпорта обойдется дешевле Весты

Chevrolet Tracker в России: новый бюджетный кроссовер по цене от 1,5 млн рублей

В России в продаже появился новый бюджетный кроссовер Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Этот автомобиль, который по цене может составить конкуренцию не только китайским моделям, но и отечественной Ладе, предлагает компания из Владивостока. В базовой комплектации Tracker оснащен литровым 116-сильным двигателем и шестиступенчатым «автоматом», а также имеет обивку салона экокожей, сенсорный дисплей, люк, климат-контроль и кнопку запуска двигателя. Этот кроссовер привезен из Китая.

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К примеру, цена седана Lada Vesta с автоматом стартует от 1,6 млн рублей, а кросс-универсал Vesta с механической коробкой — от 1,88 млн рублей.

Более мощные версии Tracker с 132-сильным двигателем обойдутся в 2,7-2,79 млн рублей в зависимости от региона.

В некоторых автосалонах, например, в Перми, можно найти Chevrolet Tracker 2021 года выпуска с пробегом за 2,04 млн рублей.

Chevrolet Tracker построен на платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной GM и китайским SAIC. Его габариты: длина 4270 мм, ширина 1791 мм и высота 1627 мм, с колесной базой 2570 мм. Багажник автомобиля – 390 литров, сложив задние сиденья его можно увеличить до 1401 литра.

А в Саратове продают Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом всего 9,1 тыс. км. Оценили его в 3 млн рублей.

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
07.03.2025 
Фото:Chevrolet
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