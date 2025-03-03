В Россию привезли новый доступный кроссовер Chevrolet

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от ₽2,2 млн

Кроссовер Chevrolet Trax второго поколения продается в России в основном под заказ по цене от 2 190 000 рублей. По размерам он сопоставим с Volkswagen Tiguan: его длина и ширина составляют 4537 и 1823 мм при колесной базе 2700 мм.

За минимальные 2 190 000 рублей новый кроссовер предлагает привезти под заказ компания из Владивостока. Уточняется, что в стоимость входят и утильсбор, и полная таможенная пошлина. Кроссовер доступен в комплектации LS, в которую входят аналоговая «приборка», базовая мультимедиа с сенсорным дисплеем, камера заднего вида и другое.

За 2 490 000 рублей аналогичный кроссовер, но в более богатой комплектации, продают в Омске.

Chevrolet Trax

Сопоставимый по оснащению кроссовер за 2 890 000 рублей готова привезти под заказ компания из Находки, а самый дорогой Chevrolet Trax в комплектации RS доступен для заказа во Владивостоке за 3 030 686 рублей.

Под капотом у всех Chevrolet Trax 137-сильный трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, АКП6. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: «Автоновости дня»