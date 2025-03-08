Выяснилось, из-за чего девушки откажут мужчинам в романтической связи — шок!

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CDEK: каждая вторая россиянка не станет встречаться с парнем без личной машины

Каждая вторая россиянка откажется от романтических от отношений с мужчиной, у которого нет личного автомобиля. Это выяснили специалисты сервиса CDEK.Shopping в ходе проведенного исследования.

Женщин, которые откажутся встречаться с мужчиной без авто, набралось аж 53%, но 38% опрошенных дам заверили, что их не беспокоит факт отсутствия личного транспорта у их избранника. При этом за пешие прогулки с возлюбленным отдали голоса всего 9% россиянок.

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Интересно, что для 52% женщин триггером станет мужчина, владеющий смартфоном на базе Android. При этом 26% безразлично относятся к телефону партнера, а 22% участниц опроса и вовсе высказались положительно, ответив, что предпочитают именно Android. При этом нежелание покупать подарки из вишлиста (список желаемых подарков) настораживает более трети опрошенных женщин.

Отсутствие дорогих подарков беспокоит только 36%, а 64% женщин готовы самостоятельно купить люксовые вещи. Мужчины тоже рассказали про свои «красные флажочки», так 43% расстанутся с девушкой, претендующей на украшения Cartier. Почти 30% молодых людей откажут партнерше в таком дорогостоящем подарке. Копят на исполнение желаний любимой 19% респондентов, а сразу приобрести брендовое украшение могут позволить себе только 8% опрошенных мужчин.

Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 5
08.03.2025 
Фото:freepik / prostooleh
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