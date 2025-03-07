Женщины предпочитают Lada и Kia. Какие еще авто популярны у россиянок?

«СберАвто»: самым популярным автомобилем у российских женщин стала Lada Granta

Эксперты СберАвто, платформы для покупки, продажи и обслуживания автомобилей, которая является частью экосистемы Сбера, провели исследование предпочтений российских женщин при выборе автомобилей в течение прошлого года.

Из данных сервиса следует, что среди женской аудитории наиболее популярными стали Lada, Kia и Hyundai, а наиболее востребованными моделями оказались Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Средняя стоимость автомобиля при покупке составляет 1,1 млн рублей.

Lada занимает лидирующую позицию с долей 15% всех покупок, за ней идут Kia с 12% и Hyundai с 10%. В топ-5 также вошли Nissan (7%) и Toyota (6%). В отличие от женского рейтинга, в мужской топ-5 наряду с Lada вошли Volkswagen и Skoda, которые не были отмечены среди предпочтений женщин. Среди китайских марок наиболее популярными у женщин стали Chery, Geely и Haval.

Топ-5 наиболее востребованных моделей, с их медианными ценами, выглядит следующим образом: Lada Granta (935 тыс. руб.), Kia Rio (1,05 млн руб.), Hyundai Solaris (960 тыс. руб.), Lada Vesta (1,18 млн руб.) и Volkswagen Polo (979 тыс. руб.).

Мужчины чаще выбирают кроссоверы и внедорожники, а женщины, как правило, отдают предпочтение седанам. Среди кроссоверов у женщин наибольшей популярностью пользуются Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Renault Duster, а среди премиальных брендов лидируют BMW, Mercedes-Benz и Lexus.