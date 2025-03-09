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Высокий клиренс, простые агрегаты, пробег до 100 тыс. км — достойная машина за полмиллиона

Эксперт «За рулем» указал, на что обратить внимание при покупке Лады Калины

Можно ли за полмиллиона рублей купить достойный автомобиль в состоянии не «на коленях», который будет служить исправно и не тянуть деньги? Сейчас это звучит немного фантастично, но экземпляры с небольшим пробегом за эти деньги действительно существуют.

Естественно, речь идет исключительно о продукции АВТОВАЗа. В обозначенном бюджете можно купить популярную Ладу Гранту, но есть еще один схожий экземпляр, но он имеет ряд интересных особенностей. Это Лада Калина. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал подробнее о выборе этой машины на вторичном рынке.

Lada Kalina
Lada Kalina

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Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К 2017 году в производстве остались пятидверный хэтчбек и универсал. У хэтчбека есть версия Спорт с более мощными моторами, у универсала – Cross, где клиренс увеличен со стандартных 160 до 183 мм.

В сравнении с Грантой Калина интереснее оснащена, но каких-то масштабных отличий нет. Набор агрегатов почти такой же, базовый мотор – восьмиклапанный 11186 (87 л. с.). Как и у Гранты, доступны автомат Jatco и вазовский робот, но встречаются намного реже.

Ни хэтчбек, ни универсал не впечатляют багажниками – официально 240 и 355 л. Понятно, почему на вторичке Калина второго поколения представлена большей частью универсалами, и почти треть из них – Cross.

Набор системных неисправностей от Гранты отличается. В частности, у Калины чаще подводят электроника и электрика, не очень надежен генератор. И, по ощущениям, Калина чуть быстрее ржавеет.

Интерьер Lada Kalina

Со всем списком бюджетных автомобилей Lada, которые точно будут по карману и не доставят особых проблем, можете ознакомиться в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
09.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Kalina (8)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Kalina  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))
Недостатки:
Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.
Комментарий:
Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) - Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; - РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял после родного который отслужил почти 6 лет, новых мне хватало от недели до 1,5 лет (всегда с собой был новый про запас); - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) тут чуть лучше за 10 лет поменял штуки три, опять же родная деталь отходила около 6 лет. - Катушки зажигания индивидуальные (родные производства г. Новосибирск) во 2 и 4 цилиндрах остались родные, а в 1 и 3 были замены, в общем около 8 шт. нарывался на откровенную подделку БОШа. Чтобы избежать проблем с катушками зажигания нужно следить за зазором свечей зажигания, я для себя установил регламент замены свечей с заменой масла раз в 8-10 ткм; - термостат, замена 1 раз, но поломка была очень внезапная зима -28гр., а я греюсь до 100 гр. пришлось глушить а/м; - задние ступичные подшипники загудели в 16 ткм, запчасти после самостоятельной замены доездили до 128 ткм; - первые 4 года проблем не было, а за оставшиеся 6 лет, так и не смог победить завоздушивание системы охлаждения (из дефлекторов воздух холодный на хх, или еле теплый при оборотах от 2000 и выше, пока машина не прогреется 95-100 гр. и воздух не выскочит по большому кругу в р.бачек, но зимой этого можно и не дождаться) замена пробок р.бачка не помогала; - Самый большой секс состоялся на пробеге примерно108ткм при самостоятельной замене радиатора отопителя салона, до этого катался года два с легким запахом антифриза (при замене я проклял тех людей которые это придумали); - Генератор делал мне мозг последние года 1,5 (в родном были заменены щеточный узел на пробегах 65ткм, а 118ткм дополнительно и контактные кольца - результат "0" напряжение 13,7 В на горячую и под нагрузкой 12,9 В), заменил новым на 125ткм, результат "0", видимо где-то в другом месте проблема; - Родного АКБ хватило на 3,5 года; - Развалился обводной ролик привода ГРМ два раза, первый при пробеге 92 ткм (причем в 75ткм была регламентная замена комплекта ГРМ Gates с помпой ТЗА заказана с завода), второй при 126 ткм (тут я не готов сказать производителя, что там они поставили при ремонте не знаю, помпу тоже приговорили); - на 92 ткм. были заменены поршня на "безвтык", клапана и колпачки. - с пробега в 95 заметил жор масла, начал иногда постукивать один гидрик, когда уровень масла уходил к отметке min. (я думаю это сказался ремонт) - главное фиаско это кузов. После 7 лет обычной эксплуатации, полезли жуки сначала чуть-чуть, потом больше и больше, короче после зимы 2021г пришлось продавать ласточку https://photos.app.goo.gl/ohqPj58K8iLTPjPA6; P.S. Как видите проблем было достаточно, что-то мог забыть))) Но в целом в морозы заводилась, в дороге далеко от дома не ломалась.
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