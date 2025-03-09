Высокий клиренс, простые агрегаты, пробег до 100 тыс. км — достойная машина за полмиллиона

Эксперт «За рулем» указал, на что обратить внимание при покупке Лады Калины

Можно ли за полмиллиона рублей купить достойный автомобиль в состоянии не «на коленях», который будет служить исправно и не тянуть деньги? Сейчас это звучит немного фантастично, но экземпляры с небольшим пробегом за эти деньги действительно существуют.

Естественно, речь идет исключительно о продукции АВТОВАЗа. В обозначенном бюджете можно купить популярную Ладу Гранту, но есть еще один схожий экземпляр, но он имеет ряд интересных особенностей. Это Лада Калина. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал подробнее о выборе этой машины на вторичном рынке.

Lada Kalina

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К 2017 году в производстве остались пятидверный хэтчбек и универсал. У хэтчбека есть версия Спорт с более мощными моторами, у универсала – Cross, где клиренс увеличен со стандартных 160 до 183 мм.

В сравнении с Грантой Калина интереснее оснащена, но каких-то масштабных отличий нет. Набор агрегатов почти такой же, базовый мотор – восьмиклапанный 11186 (87 л. с.). Как и у Гранты, доступны автомат Jatco и вазовский робот, но встречаются намного реже.

Ни хэтчбек, ни универсал не впечатляют багажниками – официально 240 и 355 л. Понятно, почему на вторичке Калина второго поколения представлена большей частью универсалами, и почти треть из них – Cross.

Набор системных неисправностей от Гранты отличается. В частности, у Калины чаще подводят электроника и электрика, не очень надежен генератор. И, по ощущениям, Калина чуть быстрее ржавеет.

Интерьер Lada Kalina

Со всем списком бюджетных автомобилей Lada, которые точно будут по карману и не доставят особых проблем, можете ознакомиться в нашем материале.