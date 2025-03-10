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Автобренд из Кореи ищет российских специалистов: готовится к возвращению в РФ?

Эксперт Архиреев назвал факторы, подтверждающие намерения Kia вернуться в РФ

Перспектива возвращения зарубежных автобрендов формирует отложенный спрос на российском рынке, вынуждая некоторую часть покупателей отложить покупку машины в ожидании прихода любимых марок.

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Вполне вероятно, что южнокорейский производитель Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России. Таким мнением поделился главный редактор «Автоброкер Клуба» и партнер ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев.

Он подчеркнул, что прошедшие между Россией и США переговоры наглядно продемонстрировали то, что корейский, японские и европейские производители, по сути, ничего не решают самостоятельно.

«И уже с начала года мы видим аккуратное прощупывание рынка. Кто-то проводит тайные встречи с бывшими дилерами, кто-то открывает вакансии, Kia проводит отзывные кампании. О каком-то внятном переломе и возвращении говорить рано», – считает эксперт.

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Kia Russia & CIS разместила в феврале на российских платформах объявления поиске технического консультанта и специалиста по маркетингу дилерской сети, уточнил Архиреев. Это можно расценить, как возобновление сотрудничества южнокорейской компании с Россией, допускает Архиреев.

Большинство брендов, покинувших Россию, прекратили подавать данные об отзывных кампаниях в Росстандарт. И тот факт, что Kia возобновила эту практику, косвенно подтверждает желание производителя вернуться на рынок РФ, подытожил Архиреев.

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Источник: promrating.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
10.03.2025 
Фото:Kia
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