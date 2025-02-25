Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис
Компания Kia Russia & CIS, долгое время не набиравшая сотрудников, опубликовала две вакансии в Москве. Так, компания начала поиск технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу.
Местом работы сотрудников будет главный офис представительства Kia, расположенный у станции метро «Павелецкая».
Уточняетися, что оба сотрудника должны будут заниматься поддержкой до сих пор действующих дилерских контрактов. Ничто напрямую не говорит о «возврате бренда в Россию», о котором сейчас много говорят.
О том, что концерн Hyundai Motor может рассматривать вариант возвращения на российский рынок и может принять решение об этом до конца текущего года, ранее написали корейские СМИ.
Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.
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Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»