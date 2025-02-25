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Компания Kia набирает персонал в российский...

Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис

Компания Kia набирает персонал в российский офис

Компания Kia Russia & CIS, долгое время не набиравшая сотрудников, опубликовала две вакансии в Москве. Так, компания начала поиск технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу.

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Местом работы сотрудников будет главный офис представительства Kia, расположенный у станции метро «Павелецкая».

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Уточняетися, что оба сотрудника должны будут заниматься поддержкой до сих пор действующих дилерских контрактов. Ничто напрямую не говорит о «возврате бренда в Россию», о котором сейчас много говорят.

О том, что концерн Hyundai Motor может рассматривать вариант возвращения на российский рынок и может принять решение об этом до конца текущего года, ранее написали корейские СМИ.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
25.02.2025 
Фото:Unsplash
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