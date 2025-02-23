Корейский минивэн с богатым оснащением поступил в продажу в РФ намного дешевле конкурентов

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В России продают гибридный минивэн Kia Carnival 2025 за 6,4 млн рублей

За 6,398 млн рублей краснодарские дилеры предлагают гибридный минивэн Kia Carnival 2025 года в максимальной комплектации Signature.

Kia Carnival 2025 HEV
Kia Carnival 2025 HEV

За указанную сумму покупатель получает Kia Carnival 2025 с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового двигателя и электромотора, суммарная мощность которых достигает 253 л.с. Коробка передач – классический автомат, привод – передний. Комплектация Signature подразумевает наличие максимального набора опций, хотя точный список дилеры, к сожалению, не всегда указывают подробно.

Kia Carnival 2025 HEV
Kia Carnival 2025 HEV
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Цены на Kia Carnival 2025 в России существенно разнятся в зависимости от региона и модификации. В Красноярске те же машины предлагаются значительно дороже – от 7,849 млн до 8,39 млн рублей. Важно обратить внимание на существенное отличие между автомобилями: краснодарский вариант имеет стандартный потолок, в то время как красноярские – с высоким.

Еще один вариант, представленный на рынке, это 9-местный Kia Carnival 2025 с 2,2-литровым дизельным двигателем, также в комплектации Signature и с высоким потолком. За него владивостокские продавцы просят 8,436 млн рублей. Данный вариант комплектуется 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Интерьер Kia Carnival 2025 HEV
Интерьер Kia Carnival 2025 HEV

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 8
23.02.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Недостатки:
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Комментарий:
Хороший автомобиль. Советую брать!
+2