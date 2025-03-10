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Европейская платформа, крепкая подвеска – а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал, какую версию Lada XRAY с пробегом не стоит покупать

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал надежные версии разных моделей Lada с пробегом до 100 000 км. Вопрос интересный, ведь вазовские машины остаются самыми дешевым на вторичке – как выбрать недорогую машину с пробегом, да чтоб служила долго?

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Часть материала посвящена модели, которая стоит особняком – это Lada XRAY, базирующийся на логановской платформе B0. Его настойчиво позиционировали как компактный кроссовер, по сути же это пятидверный переднеприводный хэтч с клиренсом 195 мм и скромным багажником 361 л. Есть у него и однозначные плюсы, и некоторые вполне ощутимые минусы.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– До 2016 года предлагали версию с двигателем Renault H4M и коробкой JH3. В 2017‑м остались только вазовские моторы 106 и 122 л. с. Более мощный сочетается с механикой JR5 – отличная коробка, но старший двигатель более капризен. А при 106‑сильном двигателе служит обычная вазовская КП. Оба варианта, впрочем, приемлемы, а вот версия с роботом похожа на неликвид.

В базе отсутствуют кондиционер и подогрев сидений, но есть АБС, системы стабилизации и помощи при старте в гору. «Музыку» хвалят. С комплектациями завод мудрил и предлагал всякие пакеты дооснащения – надо изучать каждую конкретную машину.

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Подвеска очень крепкая, но есть вопросы к стойкости некоторых элементов. В обилии мелких поломок XRAY не уличен. К тому же завод оперативно реагировал на рекламации, внося изменения в конструкцию. Вердикт: все нормально, кроме робота.

А что еще из вазовских машин посмотреть при бюджете до миллиона? Читайте в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
10.03.2025 
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Отзывы о LADA XRAY (22)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA XRAY  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфортная езда и полная начинка.
Недостатки:
Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защиты, сигнализации которые и так идут в базе. Штатная сигнализация вполне себе рабочий вариант но купить машину не заплатив диллеру 30-100к за "доп оборудование" невозможно или ждите машину 3-6 месяцев
Комментарий:
У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирование службы лада и бесплатной эвакуации к диллеру. Всем счастливцам рекомендую избегать даже легких грунтовок в плохую погоду где есть малейший риск остановки по вине застрявших впереди. Также не рекомендую выключать ESP ни при каких обстоятельствах и прибегнуть к помощи цепей, противобуксовочных траков или нормального внедорожника дабы не попасть на деньги. Выползание без ESP раскачкой на 2й как делал я сожжет это картонное сцепление или сломается выжимной с цилиндром и плюс маховик сцепления. Даже при том что данный метод демонстрируется инструктором завода лада на канале в ютуб. мотор ВАЗ 21129 1.6 106лс, коробка ВАЗ. (коробки рено на мкпп уже нигде нет на ладах)
+7