В Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов

В Московской области проката электросамокатов уж доступен в 13 городах

В Подмосковье открыт сезон проката электросамокатов, который продлится до середины марта. Услуга доступна в 13 городах, таких как Долгопрудный, Домодедово, Королёв и другие.

Парковочные зоны обычно располагаются у автостанций, станций МЦД, метро и в местах массового скопления людей.

К 15 марта прокат электросамокатов запустят уже в 39 городах региона. В этом сезоне пользователи смогут арендовать 50 тысяч электросамокатов и более 2 тысяч электровелосипедов. Обновленные модели оснащены улучшенными системами управления и безопасности, а также поворотниками и крупными номерами.

Кикшеринг работает в Подмосковье уже шесть лет, и с каждым годом набирает популярность. В 2024 году было зафиксировано почти 20 млн поездок. Для повышения безопасности введены новые технологии: определение использования самокатов вдвоём, когнитивный тест и селфи-идентификация для контроля за пользователями, в том числе несовершеннолетними.

Операторы сервисов постоянно улучшают культуру вождения, включая технологии автоматического снижения скорости и безопасного маршрутизатора. Для удобства передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а в пешеходных зонах ограничена максимальная скорость до 15 км/ч.

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Источник: Дептранс Московской области