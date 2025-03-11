Добротная машина без проблем – рассказываем, как купить такую за 1 млн рублей

«За рулем» раскрыл, что лучше купить на вторичном рынке, Lada Vesta или Kia Rio

Машины производства АВТОВАЗа остаются лидерами продаж на вторичке. Предложений на рынке – хоть отбавляй. Например, в 2017 году завод выпускал, помимо семейства Нива, Датсунов, Альмеры и Ларгуса, пять основных моделей – и сегодня все пять по средним ценам укладываются в диапазон 550–850 тысяч, рассказывает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

А кто в конкурентах? Если смотреть на 7-8 летние машины с пробегами до сотни, то тут за сравнимые деньги будут доступны только Ravon Nexia R3, Renault Logan (с натяжкой) да единичные экземпляры китайских моделей. Придется посмотреть на выбор чуть шире?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Если пробег не ограничивать, добавляются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Nissan Almera и Skoda Rapid. Но пробежавшие под 200 и даже за 250 тысяч км. Менее заезженные дороже: за восьмилетние Rio c пробегами до 100 тысяч км просят в районе 1,3 млн рублей. В общем, в этой ценовой группе Лада – королева бала.

Столь дикая разница в ценах наталкивает на идеи. Скажем, взять Весту умеренной убитости, вложить в восстановление тысяч 200–300 и получить ягодку, которая без проблем откатает лет пять. Благо вариаторы на Лады в 2017 году еще не ставили, первый появился на Иксрее в 2019-м.

Вариант дешевле и не хуже Rio – по крайней мере для убежденных адептов механической коробки передач. Некоторые так и поступают.

Но большинству нужна машина относительно исправная и ухоженная, чтобы активно ездить сразу. Потому ориентируемся на предложения со скромными пробегами 50–100 тысяч км. Для справки: средний пробег восьмилетних Лад – около 130 тысяч км (заявленный, без учета скручиваний). Служат они вряд ли меньше 250 тысяч км, и по живучести не особо уступают массовым иномаркам.

Плюсы и минусы подержанных «вазов» последних лет, вопрос качества комплектующих, перспективы покупки «бэушки» с роботом АМТ... Все это – в новой статье «За рулем»!