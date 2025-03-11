#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов
11 марта
Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов
Гендиректор «Рольфа» Виноградова: у дилеров на...
5 тысяч за ошибку при оплате парковки: как оспорить этот штраф
11 марта
5 тысяч за ошибку при оплате парковки: как оспорить этот штраф
«За рулем» подробно разобрал ситуацию со...
Lifan Myway
11 марта
Просторный кроссовер с надежным атмосферником 1,8 и ценой от миллиона
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о...

Добротная машина без проблем – рассказываем, как купить такую за 1 млн рублей

«За рулем» раскрыл, что лучше купить на вторичном рынке, Lada Vesta или Kia Rio

Машины производства АВТОВАЗа остаются лидерами продаж на вторичке. Предложений на рынке – хоть отбавляй. Например, в 2017 году завод выпускал, помимо семейства Нива, Датсунов, Альмеры и Ларгуса, пять основных моделей – и сегодня все пять по средним ценам укладываются в диапазон 550–850 тысяч, рассказывает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

А кто в конкурентах? Если смотреть на 7-8 летние машины с пробегами до сотни, то тут за сравнимые деньги будут доступны только Ravon Nexia R3, Renault Logan (с натяжкой) да единичные экземпляры китайских моделей. Придется посмотреть на выбор чуть шире?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Если пробег не ограничивать, добавляются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Nissan Almera и Skoda Rapid. Но пробежавшие под 200 и даже за 250 тысяч км. Менее заезженные дороже: за восьмилетние Rio c пробегами до 100 тысяч км просят в районе 1,3 млн рублей. В общем, в этой ценовой группе Лада – королева бала.

Столь дикая разница в ценах наталкивает на идеи. Скажем, взять Весту умеренной убитости, вложить в восстановление тысяч 200–300 и получить ягодку, которая без проблем откатает лет пять. Благо вариаторы на Лады в 2017 году еще не ставили, первый появился на Иксрее в 2019-м.

Вариант дешевле и не хуже Rio – по крайней мере для убежденных адептов механической коробки передач. Некоторые так и поступают.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Но большинству нужна машина относительно исправная и ухоженная, чтобы активно ездить сразу. Потому ориентируемся на предложения со скромными пробегами 50–100 тысяч км. Для справки: средний пробег восьмилетних Лад – около 130 тысяч км (заявленный, без учета скручиваний). Служат они вряд ли меньше 250 тысяч км, и по живучести не особо уступают массовым иномаркам.

Плюсы и минусы подержанных «вазов» последних лет, вопрос качества комплектующих, перспективы покупки «бэушки» с роботом АМТ... Все это – в новой статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
11.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0