Проверку на ремонтопригодность проходит представитель старой школы — седан Ravon Nexia R3.

Ravon Nexia R3

Ravon Nexia R3 Дебют октябрь 2015 года, Москва

Кузов седан

Двигатель бензиновый 1.5, 106 л.с.

Коробки передач М5, А6

Привод передний

Комплектации Comfort, Optimum, Elegant

Цена 479 000–579 000 руб.

Мировой автопром давно взял курс на усложнение обслуживания автомобилей своими силами. Одна из причин — пусть, дескать, владельцы приносят больше денег в дилерские СТО. Ravon Nexia R3 — представитель, если можно так сказать, старой школы. Ведь по своей сути это вторая реинкарнация Chevrolet Aveo первого поколения (индекс T250), увидевшего свет в далеком 2005 году. Намного ли он проще в обслуживании, чем новые, с иголочки, машины?

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Смена коней

Превращение Chevrolet Aveo в Ravon Nexia R3 свелось к легкому обновлению интерьера и внешности. Кроме того, машине оставили лишь один двигатель, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механической коробкой.

Бензиновый двигатель 1.5 (106 л.с.) семейства S‑TEC III хорошо знаком по моделям Daewoo Gentra и Chevrolet Cobalt. Неприхотливый агрегат с чугунным блоком цилиндров имеет необслуживаемый цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Для вынужденной замены цепи понадобится специнструмент.

Контрольная пробка уровня масла в автомате [желтая стрелка] расположена за левым приводом, для нее нужна головка «на 11».

Для снятия разъема с индивидуальной катушки зажигания сначала выдвигаем красный стопор [синяя стрелка], а затем нажимаем на язычок фиксатора [желтая стрелка].



Материалы по теме Ravon Nexia R3: лучше Гранты и Логана?

Архитектура привода навесного оборудования одна и та же для автомобилей в любой комплектации. На машинах без кондиционера вместо компрессора установлен паразитный шкив. Основной ремень снабжен удобным автоматическим роликом-натяжителем, а дополнительный, приводящий насос ГУР такого устройства не имеет. По заводскому регламенту ремни одновременно меняют через каждые 90 000 км пробега или с шестилетним интервалом. Операция трудоемкая. Чтобы заменить основной ремень, сначала нужно снять дополнительный. Его можно и срéзать, но, чтобы поставить новый, придется частично откручивать насос ГУР и надевать ремень, прокручивая коленчатый вал.

Индивидуальные катушки зажигания закрывает пластиковая крышка со встроенным маслоотделителем системы вентиляции картерных газов. Она закреплена пятью болтами «на 10». Чтобы полностью демонтировать крышку (так работать удобнее), снимаем с нее шланг вентиляции, зафиксированный быстросъемом. Катушки закреплены болтами «на 10». Для свечей нужна головка «на 16», интервал их замены — 30 000 км.

Пробка для слива антифриза [желтая стрелка] расположена с правой стороны радиатора. Доступ к ней, мягко говоря, плохой. Пробка сделана под широкую шлицевую отвертку или ключ «на 13».

Отлив для ослабления автоматического ролика-натяжителя основного навесного ремня [оранжевая стрелка] сделан под двенадцатигранный ключ или головку «на 19».

Пробка заливного (оно же контрольное) отверстия для масла в механической коробке передач [зеленая стрелка] под головку «на 14» расположена за правым приводом. Доступ к ней не так уж плох, как может показаться сначала.



Материалы по теме Обслуживаем Chevrolet Aveo второго поколения

При замене воздушного фильтра двигателя полностью снимаем крышку его корпуса. Она закреплена четырьмя саморезами под крестовую отвертку или головку «на 8». Дополнительно стягиваем с нее патрубок, ослабив хомут под шлицевую отвертку. Фильтр следует менять каждые 30 000 км.

Для слива антифриза из радиатора в его нижней правой части предусмотрена пробка, но доступ к ней крайне ограничен. Благо не надо снимать что-то еще. Немного откручиваем пробку, и антифриз сливается тонкой струей через штуцер, проходящий сквозь отверстие в металлической поперечине кузова.

Интервал замены антифриза — 150 000 км или пять лет.

Чтобы полностью демонтировать крышку, закрывающую индивидуальные катушки зажигания, откручиваем болты крепления, нажимаем на фиксатор быстросъема шланга вентиляции [красная стрелка] и снимаем его со штуцера.

Быстросъемные соединения магистралей на топливном фильтре [желтая стрелка] имеют привычные прямоугольные замки. Болт «на 8», сжимающий металлический хомут, показан красной стрелкой. Перед снятием магистралей подвигайте их из стороны в сторону с нажатым замком. Это убережет быстросъемы от поломки.



Старомодное, но всё еще актуальное для наших условий решение — выносной топливный фильтр. Таким могут похвастать единицы среди современных автомобилей.

Как и на «первом» Aveo, фильтр расположен рядом с баком. Сложностей с его заменой нет. Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами, а фильтр зафиксирован обжимным металлическим хомутом.

Примечательно, что регламент преду­сматривает его первую замену на 15 000 км, а далее — через каждые 30 000 км.

Крышка заливного отверстия автоматической коробки показана красной стрелкой. Она расположена почти под площадкой аккумулятора. Доступ к крышке нормальный.

Для уплотнения поддона механической коробки передач, который необходимо снимать при сливе масла, использована резиновая прокладка, а не герметик. Заменить ее проще, чем обновлять герметик.

Для сливной пробки двигателя [желтая стрелка] понадобится ключ «на 15». Для снятия масляного фильтра [синяя стрелка] желательно иметь съемник-чашку, хотя к нему можно подлезть и подручным инструментом. Сливная пробка автомата под головку «на 11» показана стрелкой [красная стрелка].



На Aveo (T250) трудился старый 4-ступенчатый автомат. Nexia R3 разжилась шестискоростной коробкой GM, знакомой по многим моделям концерна — хотя бы по тому же Кобальту. Агрегат имеет отдельные, вполне доступные отверстия для слива и залива масла, а также для контроля его уровня. Производитель рекомендует обновлять жидкость раз в 75 000 км. В российских условиях такой интервал близок к оптимальному.

А вот механическая коробка осталась прежней. Как и раньше, для слива масла придется снимать поддон агрегата. Решение не самое замысловатое, но неудобное. Хотя бы потому, что надо дополнительно тратиться на обновление резиновой прокладки. Заливное (оно же контрольное) отверстие также расположено не очень-то удачно: за правым приводом, рядом с массивным кронштейном опоры коробки. Интервал замены масла — 105 000 км.

Группа поддержки

Материалы по теме Напряженные отношения: 9 вопросов про аккумуляторы

Аккумуляторная батарея зафиксирована металлической планкой на двух шпильках гайками «на 10». Клеммы имеют обычные крепления. Замена батареи предельно проста.

Подкапотный блок предохранителей расположен за аккумулятором. Его крышка зафиксирована на корпусе защелкой слева и двумя ушками справа. На ее обратной стороне есть англоязычные обозначения цепей, а в блоке — запасные предохранители.

Салонный блок предохранителей спрятан в торце торпедо слева. Крышку снимаем, подцепляя пальцами со стороны характерного выреза. На ней есть обозначения цепей, а вот запасных предохранителей в блоке нет.

Резиновая заглушка отверстия для проверки износа колодок в задних барабанных тормозных механизмах показана красной стрелкой. Состояние накладок через это окошко видно очень хорошо.

Механизм регулировки стояно­чного тормоза стандартный: шпилька с гайкой под головку «на 12». Для доступа к нему вынимаем вверх чехол рычага, который закреплен простыми фиксаторами.



Материалы по теме Renault Kaptur — тест-ремонт ЗР

Салонный фильтр расположен за бардачком. Интервал замены фильтрующего элемента — 15 000 км. Чтобы его поменять, сжимаем стенки с ограничителями и полностью откидываем крышку. Беда в том, что стенки очень тугие, особенно справа, - требуется приличное усилие. Поэтому демонтаж начинаем именно справа. Далее придется немного повоевать с петлями бардачка: они сходят с креплений только под определенным углом. Ставить их обратно тоже непросто. Хорошо, что хотя бы крышка фильтра имеет нормальные крепления. Можно исхитриться поменять фильтр и без снятия бардачка — лишь открыв его. У меня получилось, хотя было неудобно.

Конструкция передних тормозных механизмов обычная — суппорт с плавающей скобой. Чтобы открутить болты направляющих суппортов при замене колодок, понадобится ключ «на 14», в скобах установлены противоскрипные пружины. Сзади — стандартные барабанные тормоза. Со стороны кожуха предусмотрено удобное смотровое окно для оценки износа колодок. По регламенту замена тормозной жидкости — через каждые 45 000 км или два года. Прокачные штуцеры спереди и сзади расположены удобно.

Для снятия крышки салонного фильтра тянем на себя большой язычок фиксатора [красная стрелка].

В нише багажника уложена полноразмерная запаска. Ее размер зависит от комплектации автомобиля и соответствует параметрам родных колес: 180/60 R14 или 185/55 R15. Весь инструмент собран в сумочку, которую можно уложить в запаску.

У щетки стеклоочистителя предусмотрен стандартный фиксатор. Нажимаем на язычок замка [красная стрелка] и, прилагая минимальное усилие, стягиваем ее с поводка.



На магистралях ГУР предусмотрены соединения на хомутах, которыми можно воспользоваться для слива или замены масла в системе. Одно из наиболее удобных расположено под левым лонжероном, а другое — перед радиатором кондиционера. Для доступа к последнему нужно снять нижний пыльник бампера. Как обычно, заводской регламент не предусматривает замены масла.

Удивительно, но на заводе на Нексию R3 защиту двигателя не устанавливают — нет даже пластикового пыльника.

Двуликая люстра

Светотехника на машинах во всех комплектациях одинаковая. Как и на старом Aveo, в фарах прожекторного типа стоят лампы ближнего/дальнего света Н4, которые делят секцию с габаритками. Доступ к ним одинаково удобен с обеих сторон. Пусть вас не смущает горловина бачка омывающей жидкости слева: она сделана как отдельный элемент, свободно вынимается вверх и не мешает. Секция с лампами закрыта резиновым чехлом.

В передних противотуманках использованы лампы H8, закрепленные поворотом. При их замене разъем можно не снимать, длина проводки позволяет действовать свободно.

Плафоны подсветки номерного знака закреплены двумя саморезами [красная стрелка] под крестовую отвертку. Корпусы плотно сидят в нишах крышки багажника, поэтому их надо аккуратно подцеплять, дабы ничего не поцарапать.



Для замены ламп поворотников придется снимать фары — доступа из-под капота и со стороны подкрылков к ним нет. Хорошо, оптика имеет простые крепления. Да и перегорают лампы довольно редко. Для снятия фары откручиваем сверху три болта «на 10». Вынимаем ее на себя, немного меняя угол, чтобы вышли из зацепления все крепления и выступы. Обратно фара заходит без премудростей.

В корпусы передних противотуманок встроены лампы ходовых огней. Ко всем световым элементам можно подлезть снизу автомобиля. Ничто не мешает подобраться к лампе левой противотуманки, а вот справа надо частично открутить подкрылок (два болта под головку «на 7») и отогнуть его переднюю часть. Доступ к лампам ходовых огней свободен с обеих сторон.

Замки пружины крепления лампы ближнего/дальнего света Н4 показаны желтыми стрелками. Патрон лампы габаритки сидит в корпусе с небольшим натягом. Чтобы его вынуть, нужно минимальное усилие.

Патрон лампы поворотника в фаре [зеленая стрелка] зафиксирован поворотом.

Патрон с бесцокольной лампой ходовых огней закреплен поворотом. Проводка длинная, поэтому разъем можно не снимать.



Для замены ламп в фонарях их придется снимать. Благо крепления у них простые. Открутив два самореза со стороны уплотнителя багажника, вытягиваем фонарь на себя. Усилие требуется небольшое: фонарь держат лишь две продольные направляющие, они же фиксаторы. Не бойтесь, ничего не сломаете даже на холоде. Патроны всех ламп закреплены поворотом.

Язычки фиксации корпуса дополнительного стоп-сигнала в полке [зеленая стрелка] и точки его крепления на саморезах [желтая стрелка] показаны стрелками. Планка с лампами прикручена к нему пятью саморезами.

Замена ламп в секции дополнительного стоп-сигнала на полке под задним стеклом — целая эпопея. Операции, собственно говоря, несложные, но их слишком много. Сначала из багажника откручиваем два самореза крепления корпуса стоп-сигнала. Для доступа к ним в металлической полке сделаны круг­лые отверстия, расположенные по краям от модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС (он не мешает работе). Снимаем с корпуса разъем: он имеет простой замок, проводка длинная. Корпус вынимаем на себя (три крепления на язычках), для чего поднимаем его переднюю часть, чтобы вышел фиксатор. Далее демонтируем плату с пятью бесцокольными лампами — она закреплена в корпусе пятью саморезами.

Фонарь закреплен в нише кузова двумя саморезами [желтая стрелка] под крестовую отвертку или головку «на 8» и двумя продольными направляющими-фиксаторами [красная стрелка].

ИТОГ

Nexia R3 набрала 9,8 балла. Она замыкает пятерку лучших результатов, немного уступая современным корейским автомобилям Hyundai Creta и Solaris. Новая Nexia легко доказала, что автомобили десятилетней давности обслуживать своими силами легче, чем большинство современных. Однако в тройку «простейших» машин она не попала.

Трудоемкость и ориентировочная стоимость отдельных работ у дилера