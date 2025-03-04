Лады с пробегом: что выбрать? Как выбирать?

Эксперт Зиновьев изучил плюсы и минусы Lada на вторичном рынке

Лады были и остаются лидерами продаж на вторичке. За ними четверть рынка подержанных машин: 1,5 млн из 6 млн проданных в прошлом году на российском рынке бывших в употреблении автомобилей.

Правда, хит-парад возглавляют древние ВАЗ‑2107 и ВАЗ‑2114 – со средними ценами 150–200 тысяч рублей. Но не сильно им уступают ВАЗ‑2170 (Приора) и ВАЗ‑2190 (Гранта), кои намного дороже.

Несомненно, каждый выбирает по цене. Но выбор сложнее, когда цены пересекаются. Так, в 2017 году АВТОВАЗ выпускал, помимо Нив, Датсунов, Алмеры и Ларгуса, пять основных моделей – и все пять по средним ценам укладываются в диапазон 550–850 тысяч. То есть можно и Гранту найти за 900 (дороже самой простенькой новой!), и Весту за 700 – в разных кондициях, конечно, но тем не менее.

Плюсы и минусы

В активе – простая конструкция, высокая ремонтопригодность, недорогое обслуживание, доступные запчасти (и по ценам, и по наличию). Неплохая управляемость. Неприхотливые моторы с чугунными блоками доживают минимум до 250 тысяч км и весьма экономичны. Все модели изначально созданы под наши условия – энергоемкие подвески, клиренс не меньше 160 мм, эффективные отопители.

Коррозионная стойкость, скажем так, соответствует ценовой группе – чудес не бывает. Она немного уступает «корейцам» и «европейцам», но у восьмилетних машин сквозных дыр быть не должно. А если есть, то при больших пробегах и постоянной эксплуатации зимой.

В пассиве – аскетизм оснащения, что ярко проявляется в младших комплектациях. А они, как назло, были самыми востребованными у покупателей новых машин. Так что многие Лады на вторичке – без кондиционера.

Ну и, конечно, роботизированная коробка передач. Ее с 2014 года применяли на всех моделях от Калины до XRAY, но завоевать народное признание не смогли – и роботизированные машины сняли с конвейера.

Как ни крути, Лада выглядит практичной покупкой – может быть, самой практичной из всех возможных, с учетом ликвидности на вторичке. Комфорта вполне достаточно у Весты и Иксрея. А вот если Лада не устраивает по уровню престижа, ищите сразу что-нибудь другое. Но, как уже сказано, или пробег будет иной, или цена.

А кто конкуренты?

Посмотрев на восьмилетние машины с пробегами до 100 тысяч км, обнаружим, что из иномарок за эти деньги доступны только Ravon Nexia R3, Renault Logan (с натяжкой) да единичные экземпляры китайских моделей.

Если пробег не ограничивать, добавляются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Nissan Almera и Skoda Rapid. Но пробежавшие под 200 и даже за 250 тысяч км. Менее заезженные дороже: за восьмилетние Rio c пробегами до 100 тысяч км просят в районе 1,3 млн рублей. В общем, в этой ценовой группе Лада – королева бала.

Столь дикая разница в ценах наталкивает на идеи. Скажем, взять Весту умеренной убитости, вложить в восстановление тысяч 200–300 и получить ягодку, которая без проблем откатает лет пять. Благо вариаторы на Лады в 2017 году еще не ставили, первый появился на Иксрее в 2019‑м.

Вариант дешевле и не хуже Rio – по крайней мере для убежденных адептов механической коробки передач. Некоторые так и поступают. Но большинству нужна машина относительно исправная и ухоженная, чтобы активно ездить сразу. Потому ориентируемся на предложения со скромными пробегами 50–100 тысяч км. Для справки: средний пробег восьмилетних Лад – около 130 тысяч км (заявленный, без учета скручиваний). Служат они вряд ли меньше 250 тысяч км, и по живучести не особо уступают массовым иномаркам. А что с надежностью?

Что с качеством?

В 2017 году заводом управляли французы из Renault и целенаправленно работали над повышением качества. В частности, оптимизировали поставщиков комплектующих. Это в большей степени коснулось актуальных тогда моделей, в меньшей – устаревших Приоры и Калины. Хотя и по ним проводили точечные изменения.

Мы изучали статистику поломок Грант и Вест того периода. Есть несколько типичных болячек (к примеру, катушки зажигания, «гофра» системы выпуска, некоторые датчики), но в целом до 80–100 тысяч км ничего серьезного не ломается. И это неплохой показатель для «бюджетного» сегмента – среди иномарок есть более болезненные.

Но всё это касается первичной комплектации. На вторичке высока вероятность, что какие-то детали в ходе ремонтов и обслуживаний заменяли. А к запчастям для вазовских машин множество нареканий. Не все покупали их в фирменных магазинах, и часто по принципу «лишь бы подешевле». Наши экспертизы различных компонентов показывали и показывают большой разброс по качеству.

Иными словами, при покупке Лады на вторичке возможны сюрпризы. Однако иномарки их тоже не лишены, а коль скоро речь о машинах с небольшими пробегами, то сюрпризов в них, скорее всего, немного.

О жизни роботов

Роботизированная трансмиссия (АМТ) с электрическим приводом одного сухого сцепления явилась в 2014 году. Изначальная версия имеет индекс 21826, модернизированная – 21827, ее применяли с 2018 года и очень недолго. Отличается в основном конструкцией контроллера.

Роботизированная трансмиссия (АМТ)

В основе – механическая пятиступка 2180, которую снабдили исполнительной частью разработки фирмы ZF. Дружит со многими двигателями, и пока новая – работает недурно. На вторичке, понятно, новых уже нет.

Главная проблема – быстрый износ сцепления, что порождает дергания. Лечили новыми прошивками, но полностью не вылечили. Регулярно текут сальники – наследие коробки 2180. В конечном итоге ломаются актуаторы (их два).

Ресурс оценивают в 180 тысяч км, но на редакционной Весте всё кончилось на 147‑й тысяче – умерли приводы, вторая передача и кое-что еще. До того мы трижды меняли узел сцепления.

Вывод: агрегат в целом жизнеспособен, но количество и частота ремонтов непредсказуемы.

О самых надежных модификациях 8-летних автомобилей Лада с пробегом до 100 000 км, подробно рассказано тут.