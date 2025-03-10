В ЦБ обосновали, почему гражданам станет сложнее получать автокредиты

В Центробанке рассказали о мерах по ограничению выдачи автокредитов с 1 апреля

С 1 апреля Банк России получит возможность вводить лимиты на выдачу рисковых ипотечных и автокредитов.

Эти ограничения направлены на предотвращение чрезмерного долгового бремени для россиян, пояснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она отметила, что и российский, и мировой опыт показывает: разумные ограничения необходимы.

Люди и компании часто стремятся взять больше заемных средств, но последствия такого шага могут быть крайне негативными.

Это можно сравнить с употреблением сладостей: хотя это доставляет удовольствие, злоупотребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе фатальным, сказала она. Центробанк стремится избежать перегрева кредитования.

Например, если уровень долговой нагрузки человека составляет 80%, то на все другие расходы у него остается только 20%, что делает одобрение новых кредитов крайне рискованным.

В группу высокого риска также входят заемщики, которые тратят от 50 до 80% своих доходов на погашение долгов – они чаще допускают просрочки, чем те, чья долговая нагрузка не превышает половины дохода.

Центробанк планирует снижать долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой и в автокредитовании. Меры будут также касаться тех случаев, когда кредиты берутся не на покупку автомобиля, а на другие цели под залог уже имеющегося транспортного средства.

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Источник: «Российская газета»