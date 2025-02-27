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Россиянам навязывают дорогие автокредиты

Глава ЦБ: В РФ продолжают навязывать допуслуги при оформлении автокредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что если российским гражданам продолжат навязывать дорогие автокредиты, то Банк России перейдет к более жесткому регулированию. Об этом она заявила на Ежегодной встрече с руководством ЦБ.

Набиуллина отметила, что на прошлой встрече упоминала о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что такая практика недопустима.

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«Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась», – сказала глава ЦБ.

Также она предложила лидерам рынка в ближайшее время заняться решением данной проблемы, иначе Центробанк перейдет к более жесткому регулированию ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
27.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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