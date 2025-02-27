В России рухнула выдача автокредитов

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов упало на 42,7%

По итогам января текущего года количество выданных автокредитов на новые и подержанные авто составило 59,6 тыс. ед. Это на 42,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, в декабре 2024 года было оформлено 104,1 тыс. автокредитов.

Относительно января прошлого года число выданных автокредитов в первом месяце 2025-го уменьшилось на 39,7% (в январе 2024 года было 98,7 тыс. ед.). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в число факторов падения выдачи автокредитов вошли повышение утильсбора и рыночных ставок.

Также в январе по сравнению с декабрем на 45,8% упал и объем выданных автокредитов, составив 73,4 млрд рублей.

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Источник: НБКИ

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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