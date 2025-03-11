Просторный кроссовер с надежным атмосферником 1,8 и ценой от миллиона

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках Lifan Myway с пробегом

Переднеприводный кроссовер Lifan Myway построен на шасси коммерческого фургона с несущим кузовом, зависимой задней подвеской и неразрезным мостом. У нас автомобиль продавали всего 2 года, а выпускали до 2020-го.

Lifan Myway

В целом, Lifan Myway отличается хорошей вместимостью и простотой конструкции. Однако у автомобиля есть несколько серьезных недостатков: слабое лакокрасочное покрытие, посредственная защита от коррозии, неудобные сиденья и скрипучий салон. Кроме того, владельцы часто сталкиваются с дефицитом запчастей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Единственный двигатель LFB479Q 1.8 (125 л. с.) – атмосферный. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, приемлет АИ‑92, гидрокомпенсаторов нет. В основе имеет тойотовский агрегат 1ZZ-FE.

Из-за тонких поршневых колец быстро развивается масложор. Слабоват привод ГРМ – натяжитель может выйти из строя до 150 тысяч км, вместе с ним обычно меняют и цепь. Недолго живет фазорегулятор (один, на впуске).

Вместе с тем мотор надежный, какие-либо внезапные поломки редки. На двигатель и его детали давали гарантию 5 лет или 150 тысяч км при ресурсе 250–300 тысяч км. Недостаток мощности для машины массой свыше 1,5 тонны компенсируется умеренным расходом топлива.

Lifan Myway

Среди недостатков автор назвал жесткую подвеску и задние амортизаторы с дефектом – их часто меняли по гарантии. Также под гарантию попадала рулевая рейка.

Передние тормозные колодки обычно не держат больше 30-40 тыс. км, а эффективность печки страдает из-за неправильной настройки термостата. Случаются проблемы с системой контроля давления в шинах – срабатывает самопроизвольно и беспричинно. Помогает снятие клеммы аккумулятора.

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