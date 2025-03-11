#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов
11 марта
Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов
Гендиректор «Рольфа» Виноградова: у дилеров на...
5 тысяч за ошибку при оплате парковки: как оспорить этот штраф
11 марта
5 тысяч за ошибку при оплате парковки: как оспорить этот штраф
«За рулем» подробно разобрал ситуацию со...
Lifan Myway
11 марта
Просторный кроссовер с надежным атмосферником 1,8 и ценой от миллиона
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о...

Просторный кроссовер с надежным атмосферником 1,8 и ценой от миллиона

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках Lifan Myway с пробегом

Переднеприводный кроссовер Lifan Myway построен на шасси коммерческого фургона с несущим кузовом, зависимой задней подвеской и неразрезным мостом. У нас автомобиль продавали всего 2 года, а выпускали до 2020-го.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Lifan Myway
Lifan Myway

В целом, Lifan Myway отличается хорошей вместимостью и простотой конструкции. Однако у автомобиля есть несколько серьезных недостатков: слабое лакокрасочное покрытие, посредственная защита от коррозии, неудобные сиденья и скрипучий салон. Кроме того, владельцы часто сталкиваются с дефицитом запчастей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Единственный двигатель LFB479Q 1.8 (125 л. с.) – атмосферный. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, приемлет АИ‑92, гидрокомпенсаторов нет. В основе имеет тойотовский агрегат 1ZZ-FE.

Из-за тонких поршневых колец быстро развивается масложор. Слабоват привод ГРМ – натяжитель может выйти из строя до 150 тысяч км, вместе с ним обычно меняют и цепь. Недолго живет фазорегулятор (один, на впуске).

Рекомендуем
Семиместный, рамный, с турбомотором – новинка УАЗа под маркой Sollers

Вместе с тем мотор надежный, какие-либо внезапные поломки редки. На двигатель и его детали давали гарантию 5 лет или 150 тысяч км при ресурсе 250–300 тысяч км. Недостаток мощности для машины массой свыше 1,5 тонны компенсируется умеренным расходом топлива.

Lifan Myway
Lifan Myway

Среди недостатков автор назвал жесткую подвеску и задние амортизаторы с дефектом – их часто меняли по гарантии. Также под гарантию попадала рулевая рейка.

Передние тормозные колодки обычно не держат больше 30-40 тыс. км, а эффективность печки страдает из-за неправильной настройки термостата. Случаются проблемы с системой контроля давления в шинах – срабатывает самопроизвольно и беспричинно. Помогает снятие клеммы аккумулятора.

Подробнее читайте в полной версии материала.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Lifan
Количество просмотров 13
11.03.2025 
Фото:Lifan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lifan Myway

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв