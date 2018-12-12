Lifan отзывает автомобили из-за проблем с электрикой

В России стартовала сервисная кампания Lifan. Под отзыв попали 1902 кроссовера Myway, проданные в период с сентября 2018 года по сегодняшний день.

Lifan Myway
Lifan Myway

Lifan > Myway

У всех автомобилей выявлен дефект силового предохранителя генератора.

При определенных погодных условиях силовой предохранитель генератора может разрушиться, из-за чего аккумулятор перестанет заряжаться во время работы двигателя.

Для устранения выявленной неисправности владельцам отзываемых кроссоверов следует явиться в сервис ближайшего официального дилера Lifan, где будет произведена диагностика автомобиля и последующая замена силового предохранителя генератора на новый, улучшенный. Все работы выполнят бесплатно.

О необходимости ремонта владельцев дефектных Lifan Myway известят официальные представители производителя по телефону или почте. О том, что ваш кроссовер попадает под сервисную кампанию, можно узнать самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Lifan

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