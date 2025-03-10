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РСА: Единая методика стоимости годных остатков нуждается в корректировке

Центробанк скорректирует требования к определению стоимости годных остатков авто

Центробанк России намерен скорректировать требования к определению стоимости годных остатков авто по ОСАГО. В соответствующем проекте указа детально прописан регламент проведения специализированных торгов, действия страховщиков и потерпевших. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

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«Действующая редакция положения Банка России от 4 марта 2021 года №755-П... (Единая методика) установила требования к определению стоимости годных остатков, но практика показала, что эти требования надо скорректировать», – сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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В РСА подчеркнули, что стоимость страхового возмещения должна определяться согласно данным специализированных торгов, осуществляемых реализацию поврежденных автомобилей без их разборки и вычленения годных остатков. В некоторых случаях допускается при расчете стоимости применять формулу с применением целого набора коэффициентов, но подобные изменения в настоящее время не рассматриваются.

Кроме того, отмечается, что нужно заменить Единую методику «спецторгов» на другую процедуру, при которой будут выбирать предложения на покупку годных остатков. На основании них определят стоимость, а также рассчитают сумму страхового возмещения. На текущем этапе важно определить новые требования для страховщиков, потерпевших и ресурсов по сбору необходимых предложений.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
10.03.2025 
Фото:Depositphotos
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