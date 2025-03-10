Стала известна предварительная цена летающих автомобилей — дорого

XPeng в 2026 году начнет массовое производство летающих автомобилей

Китайский производитель XPeng намерен первым в мире запустить массовое производство летающих автомобилей уже в 2026 году. С таким амбициозным заявлением выступил генеральный директор компании Хэ Сяопэн.

«Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», – цитируют топ-менеджера китайские СМИ.

Эти планы осуществятся благодаря, в том числе, политическим мерам поддержки. Согласно обнародованному плану экономического и социального развития Китая на 2025 год, власти страны расширят сферу применения низковысотных летательных аппаратов.

«(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов», – говорится в тексте документа.

XPeng Aeroht

В конце 2024 года в XPeng заявляли, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.

Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил, что начнутся предпродажи модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. Ван Тань сообщил, что продажи новинки начнутся в Китае, а в будущем планируется вывести его на мировой рынок. По предварительным оценкам, стоимость модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 млн юаней (12,240-24,480 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

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Источник: cnevpost.com