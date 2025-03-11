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Автоконцерн остановит три линии на двух заводах — выпуск кроссовера под вопросом

Смертельный инцидент на заводе Toyota вынудил временно остановить выпуск RAV4

Японский автопроизводитель Toyota с 10 марта на время остановит производство модели RAV4 в Японии. Этому решению руководства автоконцерна предшествовал трагический случай на заводе поставщика Chuo Spring Co – там в результате взрыва на предприятии один рабочий погиб и еще двое получили травмы.

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Инцидент произошел на заводе Toyota, поставляющем пружины шасси, тросы управления и другие ключевые автокомпоненты. Стоит отметить, ранее, в 2023 году, в ходе аналогичного инцидента тоже останавливали производство – 13 линий на восьми заводах Toyota некоторое время простаивали.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Временное закрытие негативно скажется на выпуске RAV4, большая часть этой модели для США производится в Северной Америке, но 21% кроссоверов, реализованных на американском рынке в 2024 году, собрали в Японии, включая гибридные версии.

Как временная остановка трех линий на двух заводах скажется на сроках поставок, в Toyota не уточняют, но предполагается компенсационное производство после того, как работы возобновятся.

Источник: autocar.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
11.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+28