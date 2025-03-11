Автоконцерн остановит три линии на двух заводах — выпуск кроссовера под вопросом

Смертельный инцидент на заводе Toyota вынудил временно остановить выпуск RAV4

Японский автопроизводитель Toyota с 10 марта на время остановит производство модели RAV4 в Японии. Этому решению руководства автоконцерна предшествовал трагический случай на заводе поставщика Chuo Spring Co – там в результате взрыва на предприятии один рабочий погиб и еще двое получили травмы.

Инцидент произошел на заводе Toyota, поставляющем пружины шасси, тросы управления и другие ключевые автокомпоненты. Стоит отметить, ранее, в 2023 году, в ходе аналогичного инцидента тоже останавливали производство – 13 линий на восьми заводах Toyota некоторое время простаивали.

Toyota RAV4

Временное закрытие негативно скажется на выпуске RAV4, большая часть этой модели для США производится в Северной Америке, но 21% кроссоверов, реализованных на американском рынке в 2024 году, собрали в Японии, включая гибридные версии.

Как временная остановка трех линий на двух заводах скажется на сроках поставок, в Toyota не уточняют, но предполагается компенсационное производство после того, как работы возобновятся.

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Источник: autocar.news